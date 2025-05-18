飯店界奧斯卡!　2025台灣最美飯店票選嘉市五強出爐

▲2025台灣最美飯店票選開跑 ，嘉市安娜與國王酒店等5家旅館角逐最美稱號 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025「台灣最美飯店大賞」票選活動正如火如荼地進行中，嘉義市有新悦花園酒店、嘉義福容voco酒店、天成文旅繪日之丘、安娜與國王酒店及里亞行旅共5家旅館入圍角逐最美稱號，嘉義市政府邀請大家踴躍上網投票，用行動支持嘉義市用心經營的旅宿業者。

▲嘉義市新悦花園酒店角逐 2025台灣最美飯店票選 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，每年由易遊網舉辦的「台灣最美飯店大賞」被譽為「飯店界奧斯卡」的指標性票選活動，每年吸引上百間飯店旅館同場競爭，角逐最美頭銜，今年已經是第7屆舉辦。小小嘉義市約60平方公里，自第2屆起每年都有2家以上的旅館獲選為最美飯店，顯示嘉義市旅宿業者用心打造優質旅遊住宿品質，同時也為嘉義市增光，大家一起來打氣，為嘉義市爭取最美稱號。張處長進一步表示，嘉義市的旅宿業房價相對穩定，各家業者別具風格，再加上擁有2024年遊憩人次全國排名第二的文化路夜市，歡迎各縣市的民眾到嘉義市來趟深度之旅。

▲嘉義市天成文旅繪日之丘角逐 2025台灣最美飯店票選 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處補充，2025「台灣最美飯店大賞」票選活動自5月8日至5月19日止，民眾參與投票即可參加抽獎，獎品包含25間人氣飯店、超過50張住宿券。這次嘉義市參加票選活動的旅館業者有「最美風格設計獎」的安娜與國王酒店、「最美親子享樂獎」的新悦花園酒店、天成文旅繪日之丘及嘉義福容voco酒店、「最美房間獎」的嘉義福容voco酒店、新悦花園酒店、里亞行旅、安娜與國王酒店，歡迎民眾踴躍上網(https://www.eztravel.com.tw/events/hotel-vote2025/)投票，把最美稱號留在嘉義市。

▲嘉義市嘉義福容voco酒店角逐 2025台灣最美飯店票選 。（圖／嘉義市政府提供）