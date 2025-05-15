AV女優橘瑪麗宣布引退！發文感謝粉絲：心情一度感到低落

▲AV女優橘瑪麗。（圖／翻攝tachibanamary，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本知名AV女優橘瑪麗本月15日迎接出道11周年，並於這一天宣布自己將在第12年（2026年）正式引退AV界。她透過社群平台向支持者發表感言，回顧多年來的演藝生涯，並透露未來將專注於音樂及其他媒體相關工作。

橘瑪麗15日在社群發文表示，能夠在AV界活躍11年，全賴粉絲的支持。她回憶起初期的演藝道路充滿挑戰，不僅面臨挫折，還曾多次陷入低潮，但在粉絲的陪伴下逐漸實現夢想。去年10周年時，她成功成為兩大知名片商「Madonna」與「Das!」的專屬女優，並首次出版個人寫真集，同時涉足音樂領域，展開多元化的活動。

她坦言，雖然可以繼續擔任AV女優，但認為第12年是一個重要的轉折點，因此決定迎接下一階段的挑戰。橘瑪麗透露，在做出引退決定後，心情一度感到低落，但希望能利用最後一年向粉絲表達感謝，並珍惜與大家見面的每一刻。

▲▼橘瑪麗宣布，將於2026年引退。（圖／翻攝tachibanamary）



橘瑪麗表示，接下來將全力投入作品拍攝及粉絲活動，包括香港粉絲見面會、秋葉原DVD簽名會，以及周年聚會等活動。她呼籲粉絲能多多參與，讓她有機會親自向大家致謝。

雖然即將告別AV界，橘瑪麗表示，未來仍會繼續音樂創作及其他媒體相關工作，期望以不同形式帶給粉絲更多感動與陪伴。她強調，將用最後一年以最大的努力創作出優質作品，並在各類活動中與粉絲互動，懇請大家繼續支持她的未來發展。