520周年／一張圖看賴清德5場演說兩岸論述演進　從模糊到明辨敵我

▲總統賴清德上任一週年，過去5場演說看他的兩岸論述路線，從模糊逐漸走向清晰。（圖／AI製表）



總統賴清德520執政將滿一周年，回顧這一年來的政治環境，朝小野大的局勢，讓立法院成為主戰場，朝野對立加劇，甚至有股暴戾之氣；而國際局勢也千變萬化，中共解放軍軍演常態化，兩岸關係愈趨緊張。《ETtoday新聞雲》彙整了賴清德這內外交迫的一年，從國會、內閣、國防到兩岸，一次讓讀者了解，這一年到底發生了哪些事。

記者陶本和／台北報導

台灣地緣政治的特殊性，兩岸政策一直都是國家領導人被高度檢視的重中之重。總統賴清德520上任將滿周年，這位昔日「務實台獨工作者」，他的兩岸論述，可以從就職演說、陸軍官校百年校慶、八二三砲戰，到國慶晚會拋出「祖國論」，乃至直接定義中國為境外敵對勢力，他有把話越說越白、越來越清晰的趨勢，兩岸敵我已經沒有模糊空間。

2024年5月20日，賴清德在就職演說中，兩岸論述重申「四個堅持」、落實「和平四大支柱行動方案」，態度上也向中方釋出善意，直言「重啟雙邊對等觀光旅遊」、「學位生來台就學」，喊話要與中國「一起追求和平共榮」；但同時，也堅守「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」態度。

賴清德的就職演說，算是奠基他的兩岸論述，是在善意溝通下堅守立場，必須在務實中保持彈性與韌性。

▼520總統就職典禮，總統賴清德發表就職演說。（資料照／記者李毓康攝）



賴清德的第二場重要演說，是陸軍官校百年校慶談話。他喊出「中華民國在哪裡，黃埔精神就在那裡」，是在中華民國與中華人民共和國互不隸屬前提下，奠定陸軍官校的正統性，強調中華民國政府的正當性，並以「中華民國」團結台灣社會與我國國軍。

賴清德也言明，「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰的，是真黃埔，沒有這份雄心壯志的，就是假黃埔」。他的用意在於，定錨黃埔真偽，也是在告訴國人，必須「辨明敵我」。

▼黃埔建軍百年校慶閱兵儀式，總統賴清德致詞。（資料照／記者杜冠霖攝）



第三場演說，則是八二三砲戰紀念活動的演說，賴清德點出，「中國要拿下台灣，不是台灣哪一個人、哪一個政黨說了什麼」，他強調「不分地域、不分族群，軍民團結共同保護台澎金馬、捍衛中華民國」。他把主軸聚焦在「團結」，包括團結國人、軍人、不分族群與地域。

綜整上述，賴清德的三場重要的演說，聚集在他上任滿100天。大致可歸納出三個脈絡重點：首先，520就職演說是闡述其「兩岸基本態度」；陸官百年校慶談話，是「辨明敵我」；最後八二三談話，是訴求「團結」。

接著，賴清德去年10月5日雙十國慶晚會的談話，在延續上述三次演說的兩岸論述，但以「更為直白」的方式呈現，拋出「祖國論」，以「輩份」角度論述中華民國、中華人民共和國，先是祝賀中華人民共和國75歲生日快樂，接著祝賀中華民國113歲生日快樂，並強調從年齡上，中華人民共和國絕不可能是中華民國的祖國。

賴清德用淺顯易懂、口語化的方式，反將了中共長期「回歸祖國」的敘事，同時也延伸了他在520就職時，「兩國互不隸屬」的論述。接著，他也談及「台澎金馬落地生根，已經75年」，這則是延續前總統蔡英文的路線，只是用更明確的方式，表達國共內戰的史觀，已經是中國內政化的論述，他意在突破「國共框架」。

在策略上，賴清德是不進入中共跟國民黨「國共」與「內政化」的敘事脈絡中，他的闡述方式是跳脫與拉高層次的，他要把台灣拉到「國際」、「第一島鏈」世界局勢中。他選擇強調台灣的主體性與主權，強調台灣在國際社會民主陣營中，一起對抗威權主義擴張。

至此，賴清德已經明顯在甩開蔡英文時代處理兩岸事務的風格，建立專屬於他的風格。對他而言，他不要過多文藻詞彙的堆疊，沒有模糊的灰色空間。

事實上，對照國際局勢的變動，英國金融時報在2025年3月時，有刊登一篇報導，點出在美國總統川普顛覆二戰以來建立的國際秩序後，「戰略模糊」已經不合時宜，並且直言，如果希望避免中國在台海的「灰色地帶」威脅，升級成軍事衝突，就需要闡明美國將如何應對中國的侵略行為，也就是「戰略清晰」。

▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）



因此，面對中國的滲透、灰色地帶威脅，賴清德召開國安高層會議之後，拋出「賴17條」，處理不論是軍事滲透、國家認同混淆，假交流之名行統戰之實，乃至強硬手段驅離在台灣發表認同武統言論的陸配等，甚至直接定義中國為「境外敵對勢力」。

回顧賴清德上任一年來兩岸論述的談話，從重申「四個堅持」、落實「和平四大支柱行動方案」奠基態度，到辨明真黃埔、假黃埔，暗示國人要分辨敵我，再到喊話國人不分族群、地域的「團結」；再到以更口語的方式，打破戰略模糊，開始走向更清晰，更非黑即白的兩岸路線。