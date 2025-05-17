「雞薯條堡」開賣1天完售！漢堡王推補償優惠　網友：太扯了！





▲漢堡王推出「雞薯條堡」，想不到才賣一天，今天就宣告完售。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

漢堡王推出超浮誇「雞薯條漢堡」，昨（16日）開賣後，想不到今天官方就公布已提前完售，網友直批「太扯了吧，有預計什麼時候重新上架嗎」、「笑死！一天就可以提前完售！？」

▲漢堡王公告，雞薯條漢堡熱銷超過預期，以致提前完售。（圖／翻攝自Threads）

漢堡王把人氣點心「雞薯條」包進漢堡中，最低12條堆疊成3層以上、最多放進40條豪疊10層，超狂漢堡5月16日起限時4天開賣，沒想到官方今天發出公告，「雞薯條漢堡熱銷超過預期，以致提前完售，為補償消費者，5月17日至19日至漢堡王門市，臨櫃購買常態菜單非華堡系列之單堡或套餐，可折價10元。」



網友聞訊抱怨，「太扯了吧，有預計什麼時候重新上架嗎」、「笑死！一天就可以提前完售！？」、「員工太多人提離職了？」也有吃到的網友分享，「還好昨天有吃到，雖然只有三層，但起司的搭配好好吃欸。」

▲本村炸雞推出超狂派對神盒。（圖／業者提供）

另外，韓式炸雞品牌「本村炸雞」近日則推出全新派對分享系列「BIG BOX」，從口味到份量全面升級，一共有3款選擇包括「滿韓全腿餐」內含25隻炸雞腿；「韓聚派對餐」是經典韓式炸雞搭配人氣韓式炸物的經典組合；「酥炸大拼盤」從經典炸雞到各式韓式小炸物一盒全包，BIG BOX限外帶、外送。