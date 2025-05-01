摩斯「超值省優惠券」開跑！地瓜條+10元多1份、奶茶第2杯半價

▲摩斯漢堡推出5月限定超值省優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

報稅季來臨，為應援辛苦勞工，速食品牌「摩斯漢堡」推出5月限定「MOS超值省優惠券」，從漢堡、點心、飲品皆可享優惠，有+10元多1件、第2件半價等，即日起於全門市開跑。

▲超值省優惠券一次看。※點圖放大

摩斯漢堡祭出最新「MOS超值省優惠券」，有5大系列共16種優惠組合，包括「銅板優惠價」可享超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、和風蔬活牛肉堡最低59元起；「第2件半價」優惠品項則有巧克力米派2個75元、摩斯經典奶茶2杯90元、指定飲品任選2杯112元。

加碼推「+10元多1件」優惠，品項包括黃金地瓜薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡各2杯最低70元起；另外還有2款超值獨享餐159元、4款美味分享餐259元起，即日起至5月31日凡於全門市出示優惠券即享優惠。

▲漢堡王迎夏優惠券開放使用至6月30日 。

漢堡王至6月30日前也有超殺「迎夏優惠券」，6大系列共有68種優惠組合，其中4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、3入黃金QQ球及中杯飲料等品項皆可享買1送1。

超殺銅板優惠「1+1自由配$69」則推雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條8入、勁濃起士薯開放任選1品項，搭配小杯飲料、黃金QQ球、小杯玉米濃湯、小薯擇1，多達28種優惠組合。

另外還有10款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低79元起、12款單人滿足餐99元起以及8款雙人激省餐199元起，整張券累積可省3155元。機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市則不適用以上優惠。