漢堡王「10層雞薯條堡」只賣4天　最低下殺46折

▲漢堡王推出全新「雞薯條堡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼超浮誇「10層犇牛堡」回歸後，漢堡王這次把人氣點心「雞薯條」包進漢堡中，最低12條堆疊成3層以上、最多放進40條豪疊10層變身成超狂「雞薯條漢堡」，5月16日起限時4天開賣，還可享最低46折起優惠。

▲漢堡王雞薯條堡最多可疊10層。

漢堡王推出全新「雞薯條堡」，雞薯條是以雞胸肉製成，炸製外表金黃酥脆、肉質細嫩，且帶有些許胡椒香氣，是不少人喜愛的人氣點心之一，這次選用雞薯條直接入堡，堆疊至少3層（12條）以上最多10層（40條）的雞薯條堡，每層還疊上鹹香起士片增添香濃滋味，5月16日起至5月19日限時4天上市。

漢堡王雞薯條堡同步祭出限時優惠，凡購買7層以上即可享半價優惠，其中又以「10層雞薯條堡」最划算，特價269元，較原價祭出46折扣，吃愈多層CP值愈高。

▲本村炸雞推出超狂派對神盒「BIG BOX」。

韓式炸雞品牌「本村炸雞」近日則推出全新派對分享系列「BIG BOX」，從口味到份量全面升級，一共有3款選擇包括「滿韓全腿餐」內含25隻炸雞腿；「韓聚派對餐」是經典韓式炸雞搭配人氣韓式炸物的經典組合；「酥炸大拼盤」從經典炸雞到各式韓式小炸物一盒全包，BIG BOX限外帶、外送。

售價分別為「滿韓全腿餐+可樂1.25L優惠價1688元」、「韓聚派對餐+可樂1.25L優惠價1488元」以及「酥炸大拼盤+可樂1.25L優惠價1088元」。