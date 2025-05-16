欠20萬卡債辦貸款又被騙8萬　衰女「急討錢交3帳戶」獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

女子小蘋（化名）因積欠20萬元卡債，決定在臉書找貸款，結果誤入詐騙集團陷阱，反被騙了8萬元、3個銀行帳戶，因而吃上官司。台中地院法官檢視小蘋與詐團的對話紀錄，發現她確實是遭話術洗腦才交出銀行帳戶，事後發現異常便立刻報警，加上檢方證據不足，最終採信她的說詞，裁定無罪。

▲小蘋積欠卡債，想辦貸款又被騙了8萬元，甚至淪為詐團人頭戶。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小蘋被指控在2024年6月間將自己名下的3個銀行帳戶交給詐團使用；詐團成員得手之後，便以假網路交易、假租屋等理由，誘騙16名民眾匯款，總計得手大約25萬元，這些錢全部匯入小蘋提供的帳戶之中，再被詐團提領一空。

小蘋到案之後表示，當時她因為積欠信用卡卡債多達20萬元，不敢跟家人借錢，只好上網找貸款，在辦理貸款的過程中她被騙了8萬元，對方要求提供3個銀行帳戶才會歸還8萬元，由於這筆錢是跟朋友借的，她急著把錢拿回來，才會依照指示寄出提款卡並告知密碼；後來因為發現帳戶有不明金流，經同事告知可能遇上詐騙，她便立刻跑去報警。

台中地院法官檢視小蘋與詐團成員的對話，發現確實與她的供述一致，她誤信詐團可以幫忙辦理貸款，結果反遭詐騙8萬元，隨後又為了拿回8萬元，而答應交出銀行帳戶資料，直到網銀APP通知有多筆不明金流，她才驚覺受騙，並於警方尚未通知到案之前，自行報案。

法官認為，小蘋當時急著拿回向朋友借來的8萬元，在壓力之下，未能深思熟慮而降低危機意識及警覺性，才會交出帳戶，縱使有疏於細究的過失，但也難認她有故意幫助詐團的意圖，加上檢方現有證據仍不足以證明她是故意幫助詐團，最終裁定無罪，全案仍可上訴。