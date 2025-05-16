快訊／國民黨提「反廢死」公投　院會表決54人贊同通過

▲國民黨提案反廢死公投案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（16日）處理國民黨立院黨團所提出的「反廢死」公投案等議案。最後表決結果顯示，出席102人，贊同54人、反對48人。該案照案通過。國民黨提出的公投提案主文為：「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不需一致決』之政策？」請公決案。

在表決前，民進黨立委莊瑞雄提到，過去最愛死刑的政黨就是國民黨，但是台灣民主化已經30年了，如果說一個判決連法官都有疑慮，是不是證據沒有充分，這樣的情況下，要法官輕率做決定，還是需要立法院考慮，現行有很多死刑案還存在，要一致決就是希望慎重，不要用情緒挑起民粹，用政治攻防干擾司法運作。

綠委徐富葵指出，立法院無奇不有的事情都會發生，藍白日前國會改革荒謬的事情，民進黨完全不能理解，今天還提出詐騙公投更是離譜，過去2018年、2020年都有執行兩個死刑，今年也執行死刑，代表相關程序都有在進行，但國民黨卻提出詐騙公投，非常離譜，國民黨只是提出虛構的提案，化解大罷免的危機。

綠委林月琴也說，大法官明確表示死刑不違憲，他們支持該死就判死，但是涉及犯人心智狀態等，需要法官嚴謹判決，不能對心智明顯不足者判死刑，希望可以防止亂殺，但國民黨卻主張降低判死標準，應該要有更嚴謹的制度，國民黨此舉就是撕裂社會，這不是為台灣好，是政治操弄。

藍委徐巧芯則說，民進黨說沒有廢死，之前還有執行死刑，現在槍決的死刑犯是以前就定讞的，但是以後要一致決，未來還會有死刑犯嗎？社會上有8成民意支持死刑，但民進黨卻無視，因此他們要用公投，來告訴政府事實的真相。