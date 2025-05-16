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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴因黃仁勳才出席世壯運？　陳宥丞：總統府、北市各有盤算

▲總統賴清德、台北市長蔣萬安出席松山慈惠堂起駕儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德、台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

2025世界壯年運動會明（17日）即將舉行開幕典禮，原先總統府稱「總統因近期國政繁忙，無法出席」，但在今（16日）北市府公布由輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳擔綱世壯運聖火手後，總統府隨即告知將由副總統蕭美琴出席。對此，民眾黨台北市議員陳宥丞表示，一方面顯示總統府因黃仁勳效應，才一改態度，另一方面也顯示北市府也是暗藏一手，不讓總統府知道消息，由此看來，兩邊都是各有盤算，並非真心想一起讓大會圓圓滿滿的心態。

陳宥丞表示，昨天蔣萬安市長專案報告時，自己特別請教世壯運的開幕有沒有邀請總統以及歷任前市長來參加，當時市長的回覆是，總統府有回應總統因為有其他行程安排無法參加。

陳宥丞表示，自己則舉了柯文哲市長2017年世大運開幕的例子，當時是市長和市府都非常積極的主動聯絡並反覆表達希望出席的誠意，所以不但蔡英文前總統和馬英九前總統有出席，歷任前市長中除了陳水扁，因為被法務部台中監獄駁回出席的申請，其他歷任前市長也都有參加開幕典禮。

陳宥丞說，但蔣市府卻直到開幕前兩天連出席名單都還無法確認，而總統也只會以賀電的方式來祝賀而已，可見蔣市府的邀請積極度與掌握度都遠不如當時的柯市府。

接著，陳宥丞提到，2025雙北世界壯年運動會，預計超過2萬5000名國內外選手及觀賽民眾與會，本來應該是不分政黨可以共襄盛舉，一起提高台灣國際能見度，創造城市觀光消費新熱潮的好機會，但看來台灣的兩大黨並沒有好好合作的打算。

陳宥丞指出，原本不出席的總統府，在雙北世壯運執行委員會無預警宣布，輝達創辦人暨執行長黃仁勳要擔任壓軸聖火代表後，總統府方面也立即向主辦單位表示，將由副總統蕭美琴代表出席開幕典禮。

陳宥丞認為，這一方面顯示出總統府是因為黃仁勳效應，才一改原先不出席沒有很重視的態度，馬上變成主動連繫要參加，另一方面也顯示台北市政府在邀請時也是暗藏一手，不讓總統府知道黃仁勳擔任壓軸聖火代表的消息，藉此提高總統出席或指派高層級代表出席的意願。

陳宥丞直言，由此看來，兩邊都是各有盤算，並非真心想要一起讓大會圓圓滿滿、熱熱鬧鬧辦喜事的心態，但台灣現階段真正需要的不是這樣政治上的勾心鬥角，而是在好不容易爭取到的國際運動盛事舞台上，共同展現台灣人的團結與力量。

陳宥丞指出，這讓他不禁想起2017年世大運閉幕典禮上，柯文哲市長致詞時說的一段話「臺北世大運的結束，是一個新的開始，這場運動盛會，讓台灣用運動和世界交朋友，讓台灣更緊密的融入國際社會，讓世界看見台灣。台灣，是一個成功的故事、台北，是一個光榮的城市，美麗島-福爾摩沙，將繼續帶著海洋子民的勇氣，和開放的胸襟，勇敢的航向全世界！再次感謝全世界光臨台灣，謝謝大家」。

最後，陳宥丞強調，台灣是一個擁有豐富自然生態的美麗島嶼，台北是一個充滿魅力的國際城市，希望有一天政治人物都可以真心的為這個國家，為這座城市，為這個島上所有善良熱情的人民，心存善念，盡力而為，做對的事情，讓台灣更美好。

▼民眾黨議員陳宥丞。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市長蔣萬安24日率市府局處首長赴民眾黨團說明市府重大法議案，民眾黨籍市議員林珍羽、陳宥丞、張志豪、黃瀞瑩，以及新黨市議員侯漢廷出席。（圖／記者湯興漢攝）

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