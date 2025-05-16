「反廢死」公投通過823將投票！　吳宗憲：用更大的民主來解決

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（16日）表決通過國民黨團提案「反廢死」公投案，依照《公民投票法》規定，將於今年8月23日投票。提案人、國民黨立委吳宗憲表示，大法官非民選、無民意基礎，卻能用一致決這樣的條件，把死刑制度推向實質廢止，面對這樣的做法，他們不能不說話，所以就讓如賴清德所說「用更大的民主來解決」。

「反廢死」

公投的主文是，「您是否同意各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決之政策？」。吳宗憲指出，根據調查，有超過八成國人反對廢除死刑。他提出「反對死刑一致決」的公投案，就是為了回應這份民意，同時向113年憲判字第8號提出最強烈的抗議。

吳宗憲提到，憲判8要求法院判處死刑時必須「合議庭一致通過」，不但使判處死刑變得極其困難，更直接架空了國民法官制度的精神。請問，當初設立國民法官，不就是為了讓人民多元參與、反映社會價值？結果現在卻變成只要一名職業法官基於個人「廢死信念」反對，全案就不能判死，其餘六名國民法官都贊成也沒用，這樣合理嗎？

吳宗憲說，大法官非民選、無民意基礎，卻能用一致決這樣的條件，把死刑制度推向實質廢止，面對這樣的做法，他們不能不說話。當大法官成為執政黨黨意的執行者、被極端意識形態操控作出不合理的判決，就讓他們如賴清德總統所說「用更大的民主來解決」。

吳宗憲強調，死刑不能只是「合憲存在」卻形同虛設；他們反對以「一致決」來剝奪法官依法獨立審判的空間；他們拒絕讓少數法官一意廢死，壓倒大多數國民的聲音。

吳宗憲說，死刑不是報復，而是社會最後的防線與警告。民主也不是你想怎麼改就怎麼改；主權在民，不在大法官，更不在民進黨。藉由公投，一起把司法還給人民，把正義還給社會。

