打造6星VILLA揪當房東！吸金上億卻13年沒蓋好　君宸董座遭起訴

▲建設公司招募民眾投資VILLA會館，涉非法吸金上億元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

君宸建設公司董事長金佑昇，涉嫌以在宜蘭千坪土地上打造六星級溫泉度假會館為號召，對外推出投資方案，民眾只要小額投資當房東，等會館開始營運就可獲得分潤，預估年報酬達24%，累計從2012年起，吸金上億元，但會館至今沒蓋好，台北地檢署15日依違反《銀行法》、《證交法》等罪起訴君宸公司與金佑昇。

檢調獲報，君宸建設在2012年推出「快樂卡農」方案，以舉辦說明會等方式，招募民眾投資宜蘭礁溪的溫泉會館，可以輕鬆成為飯店房東；2014年間，投資方案改為「水岸秘境villa度假溫泉會館」，繼續吸引投資人一起收租當包租公。

由於投資門檻低，每單位只要15萬元就可入股，吸引不少小資族掏錢加入，統計「快樂卡農」吸引到1055萬元資金，「水岸秘境」更募集了8825萬元，但所有的投資要依營運收入計算分潤，會館卻根本沒有起造興建，有投資人覺得受騙提告。

君宸建設董事長金佑昇辯稱，由於土地屬於農用，只能蓋農舍，相關地目變更等流程耗時，但都在持續進行中，最近才取得建照，金佑昇並提供會館建築進度的現場照，證明沒有欺騙投資人。檢察官調查後，依《銀行法》未經許可收受存款，以及《證交法》非法募集有價證券等罪嫌，起訴君宸建設與董事長金佑昇。