世壯運智慧錶竟用中國製晶片　許淑華批蔣萬安成洗產地幫凶

▲世壯運智慧錶竟用中國製晶片，北市議員許淑華批蔣萬安成洗產地幫凶。（圖／台北市議員許淑華提供）



記者陳家祥／台北報導

雙北世壯運將在明（17日）登場，但台北市議員許淑華指出，賽會主辦單位發給選手的禮包公然違反採購標規的規定使用中國製產品，拿出贈送的智慧手錶拆開一看，驚見中國晶片，質疑台北市長蔣萬安淪為協助中國產品洗產地幫凶，直言「讓台灣顏面盡失」。

許淑華指出，北市府出包事件頻傳，賽會主辦單位發給選手的禮包公然違反採購標規的規定使用中國製產品，「沒有標示產地，拿出智慧手錶拆開一看，驚見中國晶片」。

許淑華表示，該晶片是由中國一家名為「芯天下技術股份有限公司」所製作的，而手錶外觀及包裝完全沒有標示產地，竟使用中國晶片，「難道蔣萬安在幫中國洗產地嗎？」

許淑華說，向市府調閱資料發現，賽會禮包是由北市府以「2025雙北世界壯年運動會」賽會禮包設計及製作採購案來執行。由桔禾創意整合有限公司以3819萬元得標，加上後續擴充1909.5萬的經費，共5728.5萬元，金額非常龐大。

「我在此強烈要求主辦單位應依標案契約規定，及政府採購法相關規範，處理後續違約等事宜！」許淑華直言，蔣萬安擔任市長已快3年了，籌備世壯運時間充裕，讓台灣站上國際舞台。但現在卻讓台灣顏面盡失。

許淑華說，明天開幕典禮的聖火手，還找來輝達創辦人黃仁勳擔任，如果他收到的大會禮包，發現智慧手錶的晶片竟然是中國製的，這是多麼丟臉的事？

許淑華還爆料，在官網的5月21日壁球賽事表上，蔣萬安市長跟桔禾創意整合有限公司負責人張漢寧剛好要一起比賽，「怎麼這麼巧！我呼籲蔣市長當場跟負責人好好問清楚，這到底是怎麼一回事！」