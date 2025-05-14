世壯運湧多篇抱怨、公務員怨發言人施壓基層　許淑華籲蔣市府調查

▲民進黨台北市議員許淑華表示，「靠北世壯運」粉專出現大量抱怨貼文，包括世壯運發言人郭音蘭造成公務員巨大壓力，呼籲北市府主動啟動調查以上事實是否屬實，以維護基層工作人員的權益。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

記者袁茵／台北報導

即將在17日開幕的雙北世壯運狀況百出，先前發生選手報名龍舟變路跑，後來又被議員踢爆，官網賽程與秩序冊時間不同，以及送給選手禮包出現無法使用且疑似淘寶貼牌的智慧穿戴錶，而世壯運發言人郭音蘭卻在社群嗆民眾等。不僅如此，民進黨台北市議員許淑華今（14日）批評，世壯運傳出基層高壓加班還遭主管霸凌，甚至還出現匿名粉專「靠北世壯運」湧現抱怨貼文，呼籲人事處、勞動局、體育局儘速釐清。

有公務員透過市府1999投訴世壯運發言人郭音蘭，主題為「世壯運辦公室人力不堪負荷」，內容為「近一個月來世壯運辦公室人力緊繃，全體同仁幾乎每日加班至深夜，甚至有人為了趕進度忙到凌晨三點，早已超出合理負荷。令人不解的是，為了處理賽程壓力，竟出現發言人直接坐在競賽組同仁座位旁、現場『督促』進度的情況，這樣無法即時解決問題的舉動，在所有主管已離開的情況下，是否形同對基層施壓？」

投訴內容稱，「更令人擔憂的是，主管階層對整體狀況毫無有效應對，反而經常於深夜10點、11點臨時發出開會通知與工作交辦，加劇前線壓力。市府高層是否了解真實狀況？抑或此等失衡的工作模式已被默默接受？懇請市府正視第一線同仁所面臨的長期過勞與管理失能問題，也請主管階層停止以不當方式轉嫁壓力，別再消耗仍在苦撐的團隊士氣⋯」

不僅如此，臉書更出現「靠北世壯運」匿名粉絲專頁，許淑華14日於臉書發文表示，「靠北世壯運」大量湧現抱怨貼文，對城市形象造成巨大打擊，呼籲人事處、勞動局、體育局儘速釐清，守護基層公務同仁與參賽選手的權益！

許淑華提及，台北市難得承接國際大型賽事，卻從賽程、報到、交通、硬體、軟體、文宣各方面都屢傳疏失，該匿名粉專一開張便湧入數十則賽事抱怨，其中前台北市副發言人、現任世壯運發言人郭音蘭，被投訴跨組「督促」其他組別的工作，造成公務員巨大壓力。

許淑華指出，有網友在其他平台反應賽程公布太晚，居然還遭郭音蘭嗆聲，而世壯運執委會對自家高官到處嗆民眾的行為，居然僅表示「是多元討論」，基於保護北市府公務同仁工作權益、維護團隊的士氣，呼籲相關部會應該重視基層聲音，主動啟動調查以上事實是否屬實，以維護基層工作人員的權益，「更應該全面檢討發言人在網路上的形象與態度！不該對這種『嗆民眾』的行為縱容！」