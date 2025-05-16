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星宇航空航機拖車碰撞長榮航勤車輛　桃機：將依違規裁處

▲▼長榮航勤和星宇航空地勤作業車對撞。（圖／讀者提供）

▲星宇航空航機推車撞上長榮航勤地勤作業車。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場今早發生地安事故，一輛星宇航空的航機拖車，在桃機機坪轉彎時正面碰撞長榮航勤航機拖車，雙方車輛受損，駕駛沒有酒駕情況。桃園機場公司表示，後續將依違規事件裁處，並要求星宇航空和長榮航勤落實作業車輛及人員遵循相關規定。

據了解，該起事故發生於機坪C1-C2中間的交通道，當時長榮拖車逆向進入C2 GATE，星宇拖車要右轉時沒注意，雙方車輛正面撞上。

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桃園機場公司說明，桃園機場今(16)日上午8時18分時，星宇航空航機拖車於C1/C2機坪之間，右轉進入內交通道方向時，正面碰撞長榮航勤航機拖車，造成雙方車損，雙方酒測值均為零。現場於8時42分清理完成，交通道開放行駛。

▲▼長榮航勤和星宇航空地勤作業車對撞。（圖／讀者提供）

▲▼星宇航空航機推車撞上長榮航勤地勤作業車。（圖／讀者提供）

▲▼長榮航空與星宇航空地勤作業車對撞。（圖／讀者提供）馬賽克版

桃機公司指出，該起事件無人員受傷，除車頭車損外，無其他設施設備受損，未影響機坪作業與機場營運，後續將依本公司違規事件裁處。

桃園機場公司強調，機場公司要求星宇航空及長榮航勤落實作業車輛及人員遵循相關規定，注意行車狀況及安全距離，確保作業安全。

星宇航空則表示，今(16)日早上約9:00，星宇航空與長榮航機拖車於C1機坪交通道發生碰撞，造成雙方車輛受損，人員均無受傷，正在釐清肇事責任。

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