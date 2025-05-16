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社會 社會焦點 保障人權

台中「網咖殺嬰」生母首度曝光　「頸部有血點」成檢辯死因攻防

▲2023年台中市發生一間網咖內有女子產子，當場殺嬰。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市2023年一起「網咖產子殺嬰案」引起社會矚目，案件延宕近2年，由國民法官案轉軌至通常審理，今行準備程序庭，未婚的生母潘女早已交保，樣貌首度曝光，只見她綁著馬尾、身形瘦小，出庭均由辯護人發言，全程沒有表示意見，檢辯雙方對男嬰死因有爭執，今日就是否需要函詢相關院所、機構表示意見。

▲▼台中網咖產子生母潘女。（圖／記者許權毅攝）

▲案件延宕2年多，潘女已經交保在外，今日開庭樣貌首度曝光。（圖／記者許權毅攝）

台中地院今日9點30分進行準備程序庭，審判長兼受命法官簡芳潔問雙方因對於男嬰死因有爭執，先前函詢法醫研究所以及傳喚鑑定人，仍未能有明確回覆，若函詢婦產科專科院所或是機構協會，以釐清男嬰外傷是否有可能為生產時脫離母體，或是臍帶胎盤未剪斷繞頸所導致窒息。

檢方認為，本案被害人死因已由法醫研究所提出具有公信力報告，且男嬰屍體脖子上有出現血點，無需再函詢，僅會造成混淆；辯方認為，依法醫作證可知，該報告只能就警方來函資料來加以佐證，若排除資料，就無法做出同樣鑑定。至於要找哪個機構鑑定？辯方提出台大醫院或是婦產科協會，檢方認為沒有必要，但尊重鈞院。

這起發生在2023年新年隔日（1月2日）的人倫悲劇，當年24歲潘女包下一間網咖內的和式房，結果一陣腹痛，直接在房內產下一名男嬰，潘女卻疑似因為情緒不穩，一度將男嬰舉在胸前，再以雙手掐脖、悶住口鼻方式涉嫌殺嬰，警方當時到場時，她只說「小孩已經死了」。

檢警到場時，發現潘女把嬰屍、胎盤及臍帶等，裝進黑色塑膠袋，再放入後背包，潘第一時間否認殺子，辯稱在做CPR急救，蹲在一旁查看有無呼吸等。檢方複訊，仍認定她並非有不得已事由，卻仍對兒子痛下殺手，依殺人罪嫌將她聲押禁見獲准。

案件延宕約2年多，潘女早已經交保暫時重獲自由，案件也原訂由國民法官審理，將會是台中地院第6件，後又轉軌至通常審理。

▲該網咖同類型雙人包廂內部樣貌。（圖／記者許權毅攝）

當年，《ETtoday新聞雲》記者以消費者身分要進入消費，一進入網咖，發現老闆癱坐在個人區的第一個位置，眼神迷茫。老闆見到客人上門後，趕緊拉上口罩，請櫃檯招呼。記者詢問是否有單人包廂，但櫃台支支吾吾回應「暫時沒有」，遂開了雙人包廂讓記者進入。

檢警正巧進入網咖採證，可見和式內的軟墊有大量血跡，一旁隔間內都還有大量客人，就算隔間上方能互通，並未隔死，但當時的客人均沒人發現，「隔壁有人生小孩」，更遑論潘女將男嬰殺害。

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