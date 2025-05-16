塔羅牌老師性侵繼女害產子　妻躺旁邊他「隔山抓胸」辯摸錯人

▲台中一名繼父對女兒下手，害未成年女兒產子，後續又在老婆面前摸女兒胸部，近期遭判刑。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名經營「身心靈塔羅牌占卜工作室」男子是A女繼父，竟在一日趁未成年A女熟睡性侵得逞，導致A女生下一子。隔年，男子與妻子、A女躺在同張床上準備午睡，又伸手摸A女胸部，當場被母女抓包質問「手在幹嘛？」，男子謊稱「摸錯了」，母女不再忍受報案，地院近日依對未成年乘機性交罪判5年；他另被依性騷擾罪判刑3月，可易科罰金。

檢警調查，男子（38歲）在2017年與妻子結婚，妻子與他人所生女兒A女當時未滿18歲，3人同住，2022年某日，男子趁A女熟睡時，闖入房間強姦A女得逞，導致A女產下一子，隔年2月，3人同躺在一張床上準備午休時，男子以手越過妻子B女，觸摸A女胸部，遭妻子察覺後喝斥，男子才收手，案經母女向婦幼隊報案後，由檢方偵查起訴。

男子就強制性交導致A女產子一事坦承犯行，但對於觸摸A女胸部則辯稱，當下只是在休息中、昏睡，不小心轉身觸摸到A女胸部。

A女還原事發當下說，繼父右手繞過媽媽，隔著衣服觸碰胸部，媽媽有發現，我們互看了一下，媽媽質問他：「喂，你的手在幹嘛？」繼父說：「我以為是妳」並且強調當下3人都是清醒狀態，尚未睡著。

妻子證稱，自己當時躺在被告跟女兒中間，被告左手讓我當枕頭，看到他右手觸摸女兒胸部，我的身體是面向女兒，如果被告要摸我，應該是手掌靠內，但他卻是五指張開的手勢往前去摸女兒胸部。

台中地院審酌，被告對於繼女應盡保護、教養之責，竟為了逞一己私慾，罔顧倫常，利用熟睡之際乘機性交，導致A女產下一子，又對A女性騷擾，欠缺尊重身體自主權觀念，嚴重侵害A女身心健全與人格發展。

男子犯後狡辯為了脫免罪責，態度可議，衡量本身自營身心靈、塔羅占卜工作室，自身有1名未成年女子，並需要撫養父母。全案依成年人故意對少年犯乘機性交罪，處5年刑期；成年人故意對少年犯性騷擾罪，處3月徒刑，可易科罰金。