民進黨520民調／賴清德滿意度57.3%　近8成民眾支持提高免稅門檻

▲總統賴清德執政周年「國政滿意度民調」。（圖／民進黨中央提供）



記者杜冠霖／台北報導

下週5月20日總統賴清德即將就職滿一週年，民進黨今（16日）召開「總統就職週年國政民調公布」 記者會，公布賴清德總統就職一週年國政民調結果。根據民進黨民調中心調查顯示，賴清德滿意度57.3％，不滿意度則是40.2％。

民進黨發言人韓瑩表示，根據數據顯示，自賴總統就任以來，滿意度皆持續維持在五成以上的高水準，而今年四月份時，全球面臨美國對等關稅政策的新變局，賴總統滿意度一度來到46.7%，但滿意度仍高於不滿意度。隨後政府提出五大因應策略與產業支持方案，並提出特別條例應對，賴總統滿意度於本月份隨即回升，並來到新高的57.3％。

韓瑩指出，政府宣示對國防改革的決心，推動國艦國造，對於政府強化國防事務，民調顯示64.5%表示滿意，31.1%表示不滿意；中共對台灣社會統戰也愈加嚴重，針對國安及統戰威脅，政府表示中國為反滲透法定義的境外敵對勢力，提出17項因應策略，在維護主權方面，民調顯示63.9%民眾表示滿意，32.6%表示不滿意。

對於政府成立全社會防衛韌性委員會，民調顯示，58.4%表達滿意，31.3%表示不滿意，並從民調分析年齡層的滿意度，20~29歲的民眾對國防事務、全社會防衛韌性分別有74.4%及73.9%的支持度，顯示我國國民，特別青年族群，對政府強化國防、安全韌性及維護主權部分，有高度共識。

對於政府推動外交，民調顯示60.6%表示滿意，34.2%表示不滿意；處理兩岸政策方面，民調顯示56.3%表示滿意，37.7%表示不滿意，並且上述有關國防外交之民調，女性滿意度皆高於男性近5~10個百分點，可見國民對政府外交政策上，有廣泛認同。

就執政團隊上任一年來所推出的重大政策，吳崢表示，在民調上，民眾對賴總統所宣示打造「健康台灣」政策落實給予高度肯定，其中，卓榮泰院長及內閣推動擴大免費癌症篩檢，支持高達91.7%民眾支持，補助健檢年齡提早至30歲，支持也達到72.7%；其次，就落實「居住正義」上，政府所推行的擴大租金補貼的照顧，得到民眾72.7%支持肯定。

此外，政府為青年減壓部分，提高免稅門檻、擴大免稅族群，獲得78.5%民眾支持，同時，實踐投資青年的努力，所推動青年海外圓夢計畫，也得到69%民眾支持；另外，為落實臺灣運動發展，成立運動部的政見，也獲得國人59.7%支持，政府各項政策的逐步落實，從民調的數據呈現，與國人迫切相關健康及青年照顧上，都讓國人很有感。

吳崢表示，行政院日前通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》的草案，根據該草案編列了4100億元的特別預算。其中針對「編列1500億元強化國土安全韌性」，調查顯示，有64.9%支持，27.5%不支持，7.5%無意見；以年齡層來看20-39歲民眾，有超過七成的支持度，展現出國人，尤其是年輕族群，多數對政府在特別條例中強化國土安全韌性上的支持。

此外，針對「編列1000億元撥補台電」的措施，吳崢指出，調查結果顯示，有51.9%支持，41.9%不支持，6.1%無意見。支持高於不支持，顯示超過半數的民眾認為，電價對於產業的生產以及民生物價的波動有著直接的影響，因此應該儘快撥補。

該民調訪問時間：2025/05/12~13，有效樣本：1055人，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.0%，訪問地區：全國22縣市年滿20歲以上的民眾，調查方法：市話與手機並行訪問。