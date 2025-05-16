台灣與美代表會談！　鄭麗君提醒美：再增半導體關稅有斷鏈風險

▲行政院副院長鄭麗君出席「媒體茶敘」活動。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰上任屆滿一週年，今（16日）舉辦媒體茶敘說明過去一年的施政成果，以及未來展望。關於對美關稅談判工作，行政院副院長鄭麗君說，政委楊珍妮目前正在韓國濟州島參加APEC貿易部長會議，有與美貿易代表葛里爾會談，期待近期展開磋商。鄭也說，已向美方表達，若對我國相關產業再加徵關稅，「會弱化我國產業赴美佈局的能力，增加供應鏈鍛鍊的風險」。

鄭麗君說，大家都很關心談判進度，在美方4月9日宣布暫緩對等關稅後，4月11日台美就進行首次視訊會議，4月底在華府進行為期2天的首輪實體談判，「顯見台灣是首批談判國家之一，在談判過程中，雙方的溝通良好，也進行了具有建設性的對話」。

鄭麗君表示，談判觸及關稅、非關稅貿易障礙、經濟安全以及在互惠互利基礎上，雙方都期待進一步深化台美未來的經貿合作。鄭也再度強調，「談判沒有觸及匯率議題」。

鄭麗君指出，雙方也都非常肯認經濟安全的重要性，包括洗產地、出口管制、投資審查等，我方也明確表達，已經強化防堵違規轉運的相關措施，包含事前預防、事中嚴查、事後嚴罰的三道防線。也對於關鍵技術進行有效安全的管理，避免技術外流。

鄭麗君指出，這些對話都讓雙方有信心未來能開展更進一步的經貿合作，「在上一回合談判中，雙方也都表達近期能夠持續進行磋商，近日也和美方保持零時差的聯繫溝通」。

鄭麗君說，楊珍妮政委目前正在韓國濟州島參與APEC貿易部長會議，並把握機會和美國貿易代表葛里爾進行雙邊會談。楊政委昨天也回報，會談氣氛友好融洽，雙方再度肯定4月底台美團隊在華府進行的首輪實體談判，會中楊政委與葛里爾也再次各自分享未來對台美經貿合作的期盼，以及近期在持續展開磋商的期待。

「我方團隊持續努力在為下一回合實體盤判進行準備工作。」鄭麗君說，談判小組的基本立場就是全力維護國家及產業利益、守護國民健康及糧食安全等原則，在這樣的前提下，目標只有一個，就是要談出最好結果，「什麼是最好的結果？我們希望下降關稅」。

鄭麗君說，也希望化挑戰為機會，為國家利益及產業發展更有利的國際佈局，所以我們心中的談判路徑圖，就是希望從促進雙邊貿易平衡到建立互利互惠經貿體系，再進一步發展台美高科技戰略夥伴關係，為雙方產業創造機會，促進台美互利共榮，「我們有信心台灣透過擴大對美採購投資，促進雙邊貿易的平衡，同時也為雙方產業帶來機會」。

鄭麗君強調，台美供應鏈已經是高度互補合作的夥伴關係，所以希望美方了解，台灣是美國必要不可或缺的高科技夥伴，期待未來透過促進雙方投資，不僅台灣擴大對美投資，也歡迎美國來台灣投資，深化台美彼此在半導體、AI、量子科技以及無人載具、機器人等，各方面的合作。

鄭麗君說，相信這樣的合作有助於美國再工業化的目標，支持美國成為世界AI中心；對台灣而言，也是經濟實力的擴展，也是有利的國際佈局，台美雙方可以共創科技產業的榮景，這就是賴總統所說的「台灣+1」。透國台美強強聯手，打造高科技產業供應鏈，近一步實現總統所提的立足台灣、全球佈局、加強美國、行銷全世界的經濟願景。

除了對等關稅，美方目前也正根據貿易擴張法232條款，在進行半導體調查。鄭麗君表示，我方已經在5月7日提出我方政府的意見書，清楚表達台美雙方在半導體產業有高度互補關係，「台灣是美國在半導體與AI領域裡，最不可或缺、最可信賴的合作夥伴」。

鄭麗君強調，深化台美合作有助於美國實現再工業化以及維繫高科技領導地位目標，「如果美方對我國相關產業再加徵關稅，反而會弱化我國產業赴美佈局的能力，增加供應鏈鍛鍊的風險」，這對於美方要追求的目標，包括在AI及高科技產業的發展及背後的經濟安全與國家安全目標，也會產生不利影響。

「相關我方的主張都在意見書裡面闡述。」鄭麗君強調，她很負責任跟大家報告，在談判過程中，必須說的、必須爭取的、必須維護的，已經明確表達，未來也會繼續努力。