【廣編】佳格食品集團支持長者走出自己的「前途」　樂齡營養教育打造三大永續行動、創造「狀態很好」的台灣

▲佳格2025年首場「樂齡營養研習班」邀請（左起）弘道老人福利基金會副執行長張瑋芩、佳格食品集團永續長陳文琪、長庚科技大學保健營養系教授營養師許青雲共同出席，與民眾互動。

圖、文／佳格提供

佳格食品集團長期關注長者的營養健康，2025年持續攜手產官學界，包含地方政府衛生局社區營養推廣中心以及北醫、慈濟、長庚等院校營養師和四大非營利組織等，持續擴大社會影響力。

在首場「樂齡營養研習班」的活動中，佳格正式宣布啟動2025年「樂齡營養教育」永續行動，導入三大策略包含物資捐贈、開設營養研習班、升級營養循環菜單等永續行動方案，讓營養教育走入日常。另再推出佳格「樂齡營養教育」永續行動宣傳影片，支持長者積極地走出去增加人際互動，喚醒自己出發的那條路，維持身心健康，走出屬於自己的「前途」，創造狀態很好的自己。今年更與弘道老人福利基金會深化夥伴關係，攜手其經營的「不老食光」餐廳（台中、高雄門市）推出期間限定「前途」套餐，以佳格產品入菜，吃得健康營養又均衡，一起創造狀態很好的樂齡台灣。

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了解更多佳格永續行動，可前往「佳格樂齡營養教育官方網站，https://stdfoods.cc/SFSeniorsFuture；觀賞完整「樂齡營養教育」永續行動宣傳影片：https://youtu.be/z9Kg2Q0T7Tg。