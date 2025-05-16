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共軍首次解鎖雲壤港基地　071登陸艦領銜中柬聯合軍演

▲▼中國海軍裝備的989長白山號船塢登陸艦。（圖／翻攝自中國海軍）

▲ 解放軍海軍989長白山號船塢登陸艦。（圖／翻攝自中國海軍

軍武中心／綜合報導

才在今年4月正式掛牌啟用的中柬雲壤港聯合保障和訓練中心，在時隔一個月後馬上就迎來首次的大規模演習。由中國和柬埔寨共同舉行的「金龍-2025」聯合軍事演習已進入最後籌備階段，中方由071型船塢登陸艦「長白山艦」領軍已進駐該基地1號碼頭，同時攜帶可機動部署式要地預警雷達、反隱身雷達，繼印巴空戰後，中式武器準備再次於國際大展身手。

這是自2016年以來兩國第7次舉行金龍系列聯合演習，今年備受矚目無疑是演習場合選在雲壤港海軍基地，於4月5日掛牌後首次投入使用。外電報導，中方本次演習動用的裝備體包含3艘軍艦、1艘兩棲攻擊艇、2架新型C20直升機、各類火炮系統、新型裝甲車輛、20架用途多樣的無人機、無人地面戰鬥平台、戰術機器人「機器狗」以及具備高抗干擾能力的C5型智能指揮車。

中國官媒《央視》也在第一時間指出，071型船塢登陸艦「長白山艦」已帶隊抵達雲壤保障基地的1號碼頭，同時柬埔寨當地媒體也進一步透露，長白山艦上還攜帶一批預警雷達、反隱形雷達，對提升雲壤基地的防禦能力將發揮顯著效果。

▼ 071型船塢登陸艦「長白山艦」攜帶可機動部署式要地預警雷達、反隱形雷達現身雲壤港。（圖／翻攝自騰訊軍事）

▲▼中國和柬埔寨共同舉行的「金龍-2025」聯合軍事演習，071型船塢登陸艦「長白山艦」攜帶可機動部署式要地預警雷達、反隱形雷達。（圖／翻攝自騰訊軍事）

事實上，雲壤港內新建的中柬聯合保障和訓練中心一直被外界視為解放軍第二座海外保障基地，其位於中南半島的戰略位置引起國際重視。據了解，雲壤港於泰國灣內，相較於從海南出發的解放軍海軍艦隊，距麻六甲海峽僅1000公里，縮短航程約2000公里，同時，離南沙群島不足1000公里，無論是補給或是需要戰略支援時，在效率及遠海持續作戰能力皆有極大提升。

《華爾街日報》曾分析，中國若利用該海軍基地與鄰近機場執行軍事行動，將大幅增強北京聲索南海主權與經濟利益、威脅東南亞地區美國邦友，以及進一步將軍事觸角伸向麻六甲海峽能力。報導指出，一旦中國武力犯台，屆時部分美軍需要取道麻六甲海峽或南海外圍海域，解放軍依靠實質控制的南海與柬埔寨據點恐將牽制美軍馳援台灣行動。

▼柬埔寨雲壤港海軍基地。（圖／翻攝柬中時報）

▲柬埔寨雲壤港海軍基地。（圖／翻攝柬中時報）

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