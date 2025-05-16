雲南規模4.5地震！震源深度10公里　預警一響多地感受劇烈搖晃　

▲雲南德宏州發生規模4.5地震。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

雲南德宏州盈江縣今（16）日上午9時發生規模4.5地震，震源深度10公里。盈江縣防震減災局工作人員表示，目前沒有人員傷亡，州縣防震減災局工作人員正在前往震中鄉鎮，「震中區域屬於鄉鎮區域，居住的居民比較稀少。」

《中國地震台網》消息指，此次地震震中（震央，下同）距騰衝市38公里、距梁河縣39公里、距盈江縣51公里、距龍陵縣82公里、距芒市89公里，距德宏傣族景頗族自治州89公里，距昆明市462公里。

地震發生後，雲南省消防救援總隊調派德宏支隊5車25人趕赴震央，保山支隊1車5人前往臨近震央周邊鄉鎮排查受災情況，德宏支隊全勤指揮部、地震救援前突救援分隊31車150人、保山市支隊全勤指揮部11車65人3犬已在營區完成集結，隨時做好出動準備。

初步排查消息稱，震央地帶無人員受傷受困，道路交通正常，通訊暢通，唯部分房屋出現裂痕，消防救援人員已陸續到達，正進行逐村逐戶人員搜救、排危除險任務。

地震發生時，一名德宏州芒市工作的杜女士表示，她正在十一樓上班，震感明顯，不少同事的手機響起了地震預警。也有部分網友紛紛留言報平安，「隴川有震感」；「騰衝二樓晃得厲害」；「瑞麗睡覺被晃醒」。