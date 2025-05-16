媽媽群組瘋傳！中國口音女子「國小外詭異直播」　陳其邁下令調查

▲近日疑似有不明女子在國小校園外直播，引起家長恐慌。（示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／高雄報導

媽媽群組近日瘋傳，在台北、高雄等地，有疑似中國口音的不明女子會出沒國小門口直播，當下覺得超奇怪的，懷疑目的不單純，呼籲家長們多加留意小心。對此，高雄市長陳其邁表示，已經請教育局與警察局連同校方一起處理，若有異常狀況市府會聯合排除，確保校園安全。

有高雄家長在網路指出，一名身穿黑衣服、帶著黑遮陽帽的中年女性，操中國口音，手拿自拍棒在國小門口直播，當下覺得超奇怪，懷疑不單純。此外，在台北的某國小，也有家長直擊類似狀況，拿著手機狂對孩子猛拍，引起不少家長恐慌。

高雄市教育局長吳立森表示，據通報，昨天疑似有不明人士出沒在校外拍攝情形，目前學校已跟警局全面掌握監控中，今天沒有看到類似情況，已經搜集相關資料進行後續處理。

▲針對個案通報，陳其邁已請教育局、警察局與校方聯合排除。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市長陳其邁表示，針對個案發生部分，已經請教育局與警察局連同校方一起處理，他強調，校園安全是我們非常重視的一環，會加強跟學校的聯繫通報，如果有異常狀況，高雄市政府教育局、警察局與校方會聯合來排除，確保校園安全。