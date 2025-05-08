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獨／比8點檔還扯！47萬勞力士包膜遭換假　苦主直播正妹曝真相

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名洪姓男子委託一家貼膜店進行手錶貼膜，不料價值不菲的勞力士遊艇名仕型（Yacht-Master）腕錶竟遭潘姓店長掉包，換成仿冒品。令人意外的是，這只高貴腕錶的失主，竟是一位在網路上擁有不少粉絲的正妹直播主詩芸，現在她跟包膜店老闆一起出面接受《東森新媒體ETtoday》獨家專訪，還原當時候的情況。

▲詩芸的47萬勞力士送去包膜店被店長調包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲詩芸的47萬勞力士送去包膜店被店長調包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

詩芸是在網路擁有超過10萬粉絲的正妹直播主，7日在韓國進行要進行帶貨直播，不過她還是透過網路視訊接受《東森新媒體ETtoday》的獨家採訪，她說當時買了這款勞力士遊艇名仕型系列手錶，它以其運動風格與航海靈感而聞名，型號 126622 通常採用蠔式鋼與鉑金材質，搭配獨特的雙向旋轉錶圈，是許多錶迷心中的夢幻逸品，市價約在新台幣 47 萬元左右。連戴都還沒有佩戴，深怕會受損，所以就請洪姓朋友拿到包膜店來包膜，結果沒想到包膜店的潘姓店長藉故推推，以各種理由說還沒有好。

▲詩芸的47萬勞力士送去包膜店被店長調包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲詩芸的47萬勞力士保卡放在盒子裡，結果也不見了，才揭發這件事 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲詩芸的47萬勞力士送去包膜店被店長調包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲詩芸的47萬勞力士仿品（紅圈）送去包膜店被店長調包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

後來詩芸耐不住性子了，就要求拿回勞力士，這時候潘姓店長眼見沒辦法了，最後透過洪姓男子交回已經更換的高仿錶，但是詩芸怎麼會發現手錶被掉包了？原來潘姓店長竟然連盒子都一起換掉，但是他沒料到詩芸會把勞力士的保卡放在盒子內，沒看到保卡的詩芸當然就有充分證據，當時為了這件事，詩芸還開直播在網路說這件事，引起粉絲撻伐。

不只詩芸出面，就連包膜店潘姓店長的老闆，也就是橘通訊的負責人謝堯橙也出面接受訪問，他表示潘姓店長是跟了自己超過5年的員工，能力不錯才提拔擔任店長，但是他怎麼也沒想到竟然「養老鼠咬布袋」。當時詩芸打電話給自己，強調自己的勞力士被調包，謝堯橙第一時間選擇相信自己員工，不過就在警方來到店內時，這名潘姓店長眼見瞞不住了，當場私訊老闆坦承罪行，謝堯橙也不護短，請警方將潘姓店長帶走。

謝堯橙確定是自己員工掉包之後，他立刻打電話給詩芸，要求要見面。並且拿了50萬直接給詩芸道歉，讓詩芸也覺得非常意外，也認定他是個肯負責的老闆，但其實詩芸不知道的是，潘姓店長在任期間，虧空公款以及積欠貨款，包含賠償勞力士的費用，謝堯橙已經先墊付了百萬。

▲詩芸的47萬勞力士送去包膜店被店長調包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲潘姓店長的老闆謝先生出面談起這件事，非常無奈，表示已經幫忙處理百萬公款 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲詩芸的47萬勞力士送去包膜店被店長調包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲詩芸跟謝老闆開直播談起被店長調包的整件始末             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

現在法官判決潘姓店長依業務侵佔罪判潘男徒刑6月，得易科罰金。詩芸跟謝堯橙在7日晚間9點，台韓連線直播在網路說明整件事情的經過。在直播中，詩芸詳細描述了送錶貼膜的過程以及事後發現手錶被掉包的疑慮。而貼膜店的謝堯橙也親自現身說法，除了再次向受害者表達歉意之外，也承諾已經加強店內管理，避免類似事件再次發生。不過對於判決結果，兩人都沒有很滿意，認為法官過於輕判，所以應該還會選擇上訴。

勞力士遊艇名仕型系列以其運動風格與航海靈感而聞名，型號 126622 通常採用蠔式鋼與鉑金材質，搭配獨特的雙向旋轉錶圈，是許多錶迷心中的夢幻逸品，市價約在新台幣 40 萬元以上，與新聞中提及的 47 萬元相符。

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