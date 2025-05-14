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全家App內建「AI翻譯」支援8國語言　拍攝商品讓外籍客秒懂成分

▲▼全家便利商店永續行動。（圖／業者提供）

▲全家便利商店APP「AI店員」支援8國語言翻譯。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店ESG行動，獲得首屆「台灣零售永續獎」三項金級大獎，近期針對永續食材與包材減塑、友善移工計畫也獲得肯定。其中為了讓移民工消費體驗升級，推出會員APP內建的「智慧AI翻譯」功能，讓AI店員支援8國語言，包括中文、英文、日文、韓文、泰文、越南文、印尼文、菲律賓文，還能透過拍攝商品包裝獲得即時翻譯，清楚了解成分、熱量及過敏原等資訊，避免誤購情況。

全家便利商店以永續經營理念贏得業界肯定，在首屆「台灣零售永續獎」中，奪下「永續合作夥伴獎」、「永續零售供應鏈獎」及「顧客永續行動獎」三項金級大獎，成為便利商店類別中獲獎最多的品牌。

全家長期秉持「便利永續，你也+1」ESG精神，透過多元合作夥伴、供應鏈管理、顧客參與，共同推動便利永續生活。此外，「全家一起友善移工計畫」及「永續食材與包材減塑」行動也分別在《2025遠見ESG企業永續獎》中獲得「社會創新組楷模獎」與「環境友善組績優獎」。

▲▼全家便利商店永續行動。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店推動「一起友善移工計畫」。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店永續行動。（圖／業者提供）

為提升多元族群的消費體驗，針對台灣超過80萬名移工的需求，全家攜手社創組織One-Forty推動「全家一起友善移工計畫」，涵蓋溝通墊板、多語系電子菜單、FamiPort多語言介面等服務。

今年全家更進一步推出會員APP內建的「智慧AI翻譯」功能，透過智慧AI員工「Ava」提供「即時文字翻譯」、「即時圖片翻譯」兩大服務，支援8國語言，包括中文、英文、日文、韓文、泰文、越南文、印尼文、菲律賓文等的文字及圖片翻譯。

▲▼全家便利商店AI店員支援8國翻譯。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店推出「智慧AI翻譯」功能，AI店員支援8國翻譯。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店永續行動。（圖／業者提供）

此功能不僅能讓店員與外籍顧客快速溝通，還能透過拍攝商品包裝獲得即時翻譯，清楚了解成分、熱量及過敏原等資訊，避免誤購情況。此外，店內現調飲品也新增實體紙本菜單，進一步提升外籍顧客的購物便利性。

在食品永續方面同樣表現突出，2018年率先推動Clean Label潔淨標章，迄今已有逾千種原料及700項商品通過認證，鮮食產品的認證率更達8成。去年全家攜手穀研所導入「全穀標章」，成為台灣零售業首個同時實踐潔淨標章與全穀標章的品牌。

▲▼全家便利商店永續行動。（圖／業者提供）

▲全家攜手穀研所導入「全穀標章」。（圖／業者提供）

除了食品標準化，全家也積極採用在地食材，累計綠色採購逾3千公噸，年度投入金額約2.5億元；包材方面則透過減重設計及再生材料應用，去年減少塑料使用超過200噸，為環保與低碳生活帶來實質貢獻。

另透過「友善食光」機制，每月減少503公噸食物浪費，跨產業循環杯借用服務、環保杯折扣，一年減少3千萬個一次性杯。此外，全家還攜手「看見．齊柏林基金會」推動環境教育，將全台逾4,300家店舖化身為教育基地，讓永續行動深入消費者日常生活。

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