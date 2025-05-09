雙劈偷吃2女還生娃！正宮崩潰提告　渣夫嗆「子虛烏有」被打臉

▲人夫婚內偷吃2女還生小孩，正宮知悉後崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名人妻控告丈夫婚內雙劈，不僅與小三單獨赴日旅遊、共住一房，返國不久又搬離夫妻住所，轉而與小四同居並育有子女。人妻崩潰提告求償150萬元，法院審理認定，人夫與兩段關係時間上確實重疊，行為已構成重大侵害配偶法益，判決應賠償精神慰撫金新台幣120萬元。

正宮崩潰表示，2人2007年結婚，婚姻迄今尚未解除。然而，早在2018年5月間就得知丈夫與小三一同赴日本東京旅遊，雖當時未深究，內心已有懷疑。不料2019年3月，丈夫在LINE群組上傳一張懷抱嬰兒的照片，她驚覺對方不僅劈腿，竟早已另組家庭生子，於是在2022年提告追討公道。

法官調查發現，2018年5月17日至20日，陳男與小三單獨赴日旅遊並同房，小三也出庭作證證實2人「單獨同行、同房住宿」；同年10月起，人夫便開始與小四同居，並購置家具送往註明為「W’s」的地址，2019年更上傳自己懷抱嬰兒的照片，顯示2人已育有子女。

法官認為，人夫與2名女子的關係非單一出軌，而是交錯重疊、連貫發展的雙線進行，包括，與小三赴日共住一房；返台不到半年即與小四同居、家具直送對方處所；隔年公開曬娃照，證明另組家庭事實。法官指出，這些互動早已逾越正常社交，屬婚姻外不正常交往，足以破壞婚姻安全與幸福，構成重大侵害。

此外，法院多次傳喚人夫到庭接受當事人訊問，他卻以「訴訟子虛烏有」為由拒絕出庭。法官只好依《民事訴訟法》認定其無正當理由拒絕陳述，依法可依現有證據作出判決。

正宮難過指出，丈夫長期背叛讓她身心俱疲，還因此罹患自律神經失調與輕度憂鬱。法院綜合雙方身分背景、經濟能力與她所受的精神痛苦後，認為賠償金額定為120萬元最為適當，並應自2018年與2023年分別起算利息。

至於人夫辯稱妻子早在2018年就知道他外遇，卻等到2022年才提告，已經超過2年法定時效，不該再追究。不過法院認為，配偶之間的侵權請求，只有在婚姻關係正式結束後，時效才會開始起算；雙方至今仍是夫妻，時效自然未到，因此駁回被告主張。