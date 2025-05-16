澤倫斯基證實派防長「與俄和平談判」　指責普丁只派低級別官員

▲烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭代表團已準備好在伊斯坦堡跟俄羅斯代表團進行和平談判。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基15日在土耳其首都安卡拉表示，烏克蘭代表團已準備好在伊斯坦堡跟俄羅斯代表團進行和平談判，具體談判細節及時間則待土耳其敲定，儘管俄方派出的代表團官員級別較低，出於對川普總統及土耳其的尊重，他決定派遣國防部長率領代表團。

根據美國CNN報導，澤倫斯基15日在安卡拉會晤土耳其總統艾爾段，事後他接受媒體訪問時證實，烏克蘭代表團已準備好在伊斯坦堡跟俄羅斯代表團進行和平談判，如果這次會談順利進行，將是自2022年以來俄烏雙方官員首次的直接對話。

澤倫斯基也指責俄羅斯沒有誠意、沒有真正想要談判，因為川普原本的建議是領導人會晤，但俄羅斯卻只派出官員級別較低的代表團，「儘管俄羅斯代表團的級別較低，出於對川普、艾爾段及土耳其官員的尊重，我們仍然希望嘗試至少邁出停戰的第一步」。

澤倫斯基透露，他已指派國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）領導烏克蘭代表團，他們的主要任務是順利達成停火協議，至於具體談判細節及時間則待土耳其敲定，「有可能是今天，也可能是明天」，他強調，「我們肯定會與俄方舉行會談，也希望這次會談能夠順利」。

俄羅斯代表團由強硬派幕僚、總統顧問梅丁斯基（Vladimir Medinsky）率領，他15日表示，代表團已準備好在伊斯坦堡展開談判，也準備可能的妥協及相關討論，至於澤倫斯基的「代表團級別較低」指控，他強調俄方代表團成員都是相關部門的高級官員，並非澤倫斯基所謂的低級別。