　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本外賣平台爆隱患！　「150外籍外送員」冒用日本人頭身分送餐

▲外賣，外送，外送員。（圖／CFP）

▲日本爆出有大量外籍人士冒用日本人頭帳戶送餐。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本最大外送平台「出前館」爆出有大量外籍外送員使用日本人頭帳戶的事件，日本警視廳15日公布，有4名男子涉嫌收購日本人頭，再使用他們的個資在出前館申請外送員帳號，非法轉賣給外籍人士，至今已靠此手法提供超過150名外籍人士帳號，並從中收取高額傭金。

根據《每日新聞》報導，一名在東京工作的30多歲烏茲別克籍男性透露，自己2018年以留學生身分來日後，曾在出前館從事約3年的外送工作。雖然他是使用本人身分，但當時周遭很多同鄉都是使用日本人頭的帳號送餐。

對於部分外籍人士而言，冒用日本人身分的最大誘因在於能規避簽證的工作時數限制。例如，持有留學簽證者每周只能合法工作28小時，短期居留者甚至無法就業，但只要借用他人名義，就能全天投入外送工作，形成非法就業的漏洞。

不僅如此，因為外送工作對日語的要求低，在烏茲別克人中相當受歡迎。許多赴日的烏茲別克人還會透過加密通訊Telegram分享各種徵人資訊。

根據《朝日新聞》報導，警視廳15日宣布逮捕50歲山崎光太郎、35歲佐野公大、32歲島田卓磨以及另一名24歲烏茲別克籍男子。他們涉嫌透過社群媒體以「介紹副業」等名義徵求日本籍人頭，向他們借用個資申請出前館的帳號，再將外送員帳號轉賣給外籍人士。

出前館每個月結款給日本人頭後，山崎等人會抽取3萬5千日圓（約新台幣7234元）的「名義費」，其餘才會交給實際送餐的外籍人士。警方調查發現，這4人已非法提供帳號給超過150名外籍人士使用，並從中收取高額手續費。

事實上，出前館系統在帳號驗證機制上存在漏洞，該案2023年10月爆出時，系統尚未導入臉部辨識登入功能，因此只需要靠帳號密碼就可上線。儘管該平台2024年11月啟用臉部辨識機制，但該功能採「隨機抽查」方式顯示認證畫面，無法全面防止盜用名義，也因此依舊未能杜絕帳號遭非法轉讓或冒用的情形，對用戶的安全也形成重大疑慮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳冠偉今結婚了！　呂詠臻哭：沒找我...
快訊／鉛球冠軍當街刺死18歲前女友　殺人罪收押
快訊／新北「多部汽機車追撞成一團」！　男子命危
正面對決！川普直接告訴蘋果庫克：我不希望你在印度建廠
快訊／威廉閃兵！火燒到《哪裡怕》「錄影急喊卡」
5566全員當過兵！網讚「喬傑立藝人都有服役」這2位還被兵變
快訊／下班注意！2縣市大雨特報
Melody請辭《11點熱吵店》！　電視台：尊重她決定
快訊／威震集團吳明達遭撤銷假釋　刑事局拘捕偵訊中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正面對決！川普直接告訴蘋果庫克：我不希望你在印度建廠

抵土耳其先會晤艾爾段　澤倫斯基：將決定談判下一步

日本計程車運將「開車突暴斃」！狂撞護欄　2乘客接手救全車

日本飯店又出事！員工闖入上鎖房間　她熟睡一半「遭摸腿」

日本外賣平台爆隱患！　「150外籍外送員」冒用日本人頭身分送餐

核三517停機！台灣進入「非核家園」　日韓卻走向不同道路

盜刷1億日圓！東京4越南人買菸轉賣　超商店主涉共謀

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」才知她下海接客600男

川普再提「美國接管加薩」　以軍轟汗尤尼斯逾50死

日30多歲男自衛隊基地「遭重機具夾困1小時」命危！　2天連2意外

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【開這麼慢也能撞？】汽車超低速行駛撞路邊站牌！直接彈起翻車

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

正面對決！川普直接告訴蘋果庫克：我不希望你在印度建廠

抵土耳其先會晤艾爾段　澤倫斯基：將決定談判下一步

日本計程車運將「開車突暴斃」！狂撞護欄　2乘客接手救全車

日本飯店又出事！員工闖入上鎖房間　她熟睡一半「遭摸腿」

日本外賣平台爆隱患！　「150外籍外送員」冒用日本人頭身分送餐

核三517停機！台灣進入「非核家園」　日韓卻走向不同道路

盜刷1億日圓！東京4越南人買菸轉賣　超商店主涉共謀

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」才知她下海接客600男

川普再提「美國接管加薩」　以軍轟汗尤尼斯逾50死

日30多歲男自衛隊基地「遭重機具夾困1小時」命危！　2天連2意外

賈靜雯「等身材練好一點」想把絲巾當上衣穿　搶逛Burberry花園派對

獨／完美遺照！阿嬤無懼二次「正」鼻　醫師佩服：離開也要漂亮

桃捷長庚線「龜山⬌林口」可行性研究決標　拼2026年報中央審議

66歲徐乃麟重返外景！扛120公斤巨輪眾人驚呆　錄影一半突下跪認錯

澳洲黃金海岸市長訪台南！　黃偉哲贈市鑰命路紀念43年情誼

中國對巴西等5國試行「免簽政策」　陸外交部：堅持高水準對外開放

台股成交王南亞科當沖比破6成　並列14檔注意股

快訊／騙還竉物鼠！鉛球冠軍當街刺死18歲前女友　殺人罪收押

平日下午用餐時最長210分鐘　王品「聚日式鍋物」也延長用餐時間

陸選手「為來台旅遊」報世壯運　陸委會歡迎：被淘汰可去走一走

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

國際熱門新聞

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

墨國女網紅直播一半遭槍殺！粉絲面前倒下

男童跳蚤市場買到「真手榴彈」　一拉爆了

「全球大停電」要來了？專家示警

2台男在沖繩抓寄居蟹　下場曝光

川普為何讓步？　大砍中國關稅關鍵曝

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

人間蒸發8年　21歲女全裸陳屍鄰國

空中突然爆炸　50多鳥離奇暴斃

狂打手遊！25歲男「脖子長角」罹罕見垂頭症

西班牙大停電揭風險　專家：台灣也可能發生

更多熱門

相關新聞

4人盜刷1億日圓買菸轉賣　超商店主涉共謀

4人盜刷1億日圓買菸轉賣　超商店主涉共謀

近日，東京警方偵破一起涉及超商與非法信用卡詐欺的大規模購菸案件。警視廳於今（15日）表示，已逮捕5名嫌疑人，包括4名20多歲的越南籍男女，以及超商店主宇賀神光由（50歲，住在東京都澀谷區），全案涉及使用他人信用卡資訊，透過「Apple Pay」非法購買香菸。

日男自衛隊基地「遭重機具夾困1小時」命危

日男自衛隊基地「遭重機具夾困1小時」命危

北海道干貝加工廠「有毒氣體外洩」！2人昏迷

北海道干貝加工廠「有毒氣體外洩」！2人昏迷

日少女離奇陳屍深山！扯出他助4人自殺

日少女離奇陳屍深山！扯出他助4人自殺

挑旅館藏線索！你對他的心思全露餡了

挑旅館藏線索！你對他的心思全露餡了

關鍵字：

日本出前館外送員冒用日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

隔壁挖地基蓋屋！台南透天厝倒塌超慘畫面曝

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

Energy擅跳16蹲「全員免當兵」　坤達氣胸緊急手術

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面