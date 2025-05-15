日本外賣平台爆隱患！　「150外籍外送員」冒用日本人頭身分送餐

▲日本爆出有大量外籍人士冒用日本人頭帳戶送餐。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本最大外送平台「出前館」爆出有大量外籍外送員使用日本人頭帳戶的事件，日本警視廳15日公布，有4名男子涉嫌收購日本人頭，再使用他們的個資在出前館申請外送員帳號，非法轉賣給外籍人士，至今已靠此手法提供超過150名外籍人士帳號，並從中收取高額傭金。

根據《每日新聞》報導，一名在東京工作的30多歲烏茲別克籍男性透露，自己2018年以留學生身分來日後，曾在出前館從事約3年的外送工作。雖然他是使用本人身分，但當時周遭很多同鄉都是使用日本人頭的帳號送餐。

對於部分外籍人士而言，冒用日本人身分的最大誘因在於能規避簽證的工作時數限制。例如，持有留學簽證者每周只能合法工作28小時，短期居留者甚至無法就業，但只要借用他人名義，就能全天投入外送工作，形成非法就業的漏洞。

不僅如此，因為外送工作對日語的要求低，在烏茲別克人中相當受歡迎。許多赴日的烏茲別克人還會透過加密通訊Telegram分享各種徵人資訊。

根據《朝日新聞》報導，警視廳15日宣布逮捕50歲山崎光太郎、35歲佐野公大、32歲島田卓磨以及另一名24歲烏茲別克籍男子。他們涉嫌透過社群媒體以「介紹副業」等名義徵求日本籍人頭，向他們借用個資申請出前館的帳號，再將外送員帳號轉賣給外籍人士。

出前館每個月結款給日本人頭後，山崎等人會抽取3萬5千日圓（約新台幣7234元）的「名義費」，其餘才會交給實際送餐的外籍人士。警方調查發現，這4人已非法提供帳號給超過150名外籍人士使用，並從中收取高額手續費。

事實上，出前館系統在帳號驗證機制上存在漏洞，該案2023年10月爆出時，系統尚未導入臉部辨識登入功能，因此只需要靠帳號密碼就可上線。儘管該平台2024年11月啟用臉部辨識機制，但該功能採「隨機抽查」方式顯示認證畫面，無法全面防止盜用名義，也因此依舊未能杜絕帳號遭非法轉讓或冒用的情形，對用戶的安全也形成重大疑慮。