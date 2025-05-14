抓包前夫婚內出軌　她「轉存小三私密照」反被判刑3個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子芸芸（化名）離婚之後，在前夫阿興（化名）的外接硬碟中發現前夫婚內出軌小晴（化名）的私密照片，她將照片檔案複製到自己的隨身碟，並針對婚外情一事提告，沒想到事後她竟遭阿興反告妨害電腦使用。台南地院法官審理之後，依法判處芸芸有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲芸芸將前夫婚內出軌的「證據照片檔案」複製到自己的隨身碟，卻因此吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，芸芸與前夫阿興經法院調解離婚，大約2周之後，她趁阿興不注意取得一個外接硬碟，並把硬碟中小晴的生活照、私密照片，以及小晴與阿興的親密照片等檔案，通通複製到自己的隨身碟，隨後便對小晴提告侵害配偶權事件的民事訴訟。小晴直到挨告才知道此事，於是立刻將此事告知阿興，由阿興提告芸芸妨害電腦使用。

芸芸透過辯護人辯稱，那個硬碟是她購買的，由她與阿興共同使用，並非阿興專屬，硬碟平時放在家中櫃子裡，隨手就能拿到，當時她是無意間發現小晴的照片，加上她早就懷疑阿興有外遇，才會將照片檔案複製到自己的隨身碟，她的行為並非無故，且手段平和。

但台南地院法官認為，那些照片是小晴傳給阿興的，阿興對照片享有單獨持有、支配的權利，芸芸未經同意或授權就擅自取走照片檔案，確實已經構成損害；再者，如果該硬碟真的是芸芸所有，且隨手就能拿到，她大可將硬碟單獨保存起來，排除阿興的支配使用，怎麼可能讓硬碟至今還留在阿興手中，這顯然不合理。

法官接著指出，雖然阿興對婚姻不忠屬於事實，小晴也因為婚外情一事被法院裁定應負起侵權行為損害賠償責任，但芸芸自己也說了，她在取得本案照片之前，就曾慢慢在臉書上蒐集阿興和小晴一起出去玩的照片，可見「取得本案照片」並非她蒐證的唯一方式；此外，她還曾向不相關的第三人展示小晴的私密照片，這部分有2名證人為證。

法官認為，整體而言，芸芸為了達成個人利益而對阿興造成的損害、負擔明顯不成比例，確實符合刑法第359條「無故」之要件，最終沒有採信她的說詞，並依犯無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。