柯文哲為李文宗抱屈哽咽了　怒批檢方「只要押我」其他人可先放

▲柯文哲今（13日）為京華城案到台北地院出庭，替同案在押被告李文宗抱屈，說李是「冤獄」。圖為日前柯文哲開完庭還押。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（13日）審理京華城案，涉案在押的柯文哲出庭哽咽了！他替同案被告、他的高中同學暨好友李文宗抱屈，指李僅客氣回覆朱亞虎傳來的捐款邀功訊息，檢方卻羅織罪名還說謊，結果李被收押禁見至今快9個月，柯數度難過地停頓，說李被指涉京華城案「是冤獄」，請求法官讓李交保。

柯文哲強調，李文宗從沒參與京華城案，更不像檢方起訴所稱掌管台灣民眾黨財務，他參選2024年總統，才請李來幫忙管錢，沒想到卻因回覆朱亞虎簡訊，就被押了9個月，柯文哲說完後，拿起衛生紙擤鼻子，遠遠看了坐在對角線的李幾眼。

柯文哲之後於庭訊中，再度表示「我已經被押9個月，我寧可知道真相，你們（檢方）只是要押我，其他的人可以先放，李文宗不需要再押，太過分了！」

李文宗淡定自若，表示朱亞虎的證詞，讓他「掉入萬丈深淵、承受不可承受之重」，他在柯文哲的市府團隊中，僅做過8個月市政顧問、4年的北捷董事長，期間從未參與京華城案、對前因後果毫無所悉，「現在的已知，是我當年的未知」，檢方的起訴都是臆測。

李文宗仍尊稱退役少將朱亞虎一聲「朱將軍」，說朱當時到市長辦公室、來者是客，他誠懇以禮待之，2人私下往來訊息從沒提過京華城案，且彼此從2020年4月後就沒往來，李這時難掩激動、略帶哭音，自認若很重要，朱怎不再聯絡他，李向法官強調「我沒收賄」。

▲李文宗因涉京華城等案在押，今（13日）到台北地院出庭強調「我沒收賄」。圖為他先前開完庭還押。（資料照／記者李毓康攝）

由於李文宗今開完庭，到下月（6月）1日羈押到期前，暫時不會輪到他出庭，合議庭原本要一併調查他有無延押必要，因檢方準備不及，改到下周二（20日）上午開庭時插隊調查，當天傳喚台北市議員苗博雅作證後，也將調查柯文哲與在押的台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京是否延押。

朱亞虎在京華城案中，奉沈慶京之名，安排集團7名幹部當人頭，由沈出錢，2020年3月各捐30萬元政治獻金給民眾黨，朱供稱此舉是討好柯文哲、爭取京華城改建恢復12萬0284平方公尺允建樓地板面積的賄賂，他認罪，因此獲緩起訴。

檢方指控柯文哲涉收沈慶京1710萬元賄賂、護航京華城違法取得20%容積率獎勵，就包含這筆210萬元，檢方認為形式上雖屬政治獻金，但朱亞虎認罪供稱性質為行賄，李文宗被牽扯其中的主因，是收到朱傳來告知捐款的邀功訊息，回覆朱表達感謝。

檢方起訴指稱，朱亞虎僅傳訊息給李文宗邀功，朱並供稱多次拜託李幫忙京華城案，但朱上周四（15日）與今天連續2次出庭證稱，他把捐款7名人頭名單傳給李跟時任柯文哲市長辦公室主任蔡壁如、時任民眾黨秘書長張哲揚，目的是只要3人任1人向柯轉達，他邀功的用意就達成。

李文宗的律師揪住朱亞虎的說法，直指檢方查扣朱的手機，早知朱把7名捐款人頭名單傳給3個人，起訴卻稱只有李收到，這種指控「根本是假的」，律師對檢方作法「不能苟同」，且朱證稱，李根本不懂京華城案，朱還一直誤認李曾做過柯文哲的市長辦公室主任。