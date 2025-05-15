關稅戰衝擊　「碳費減量申請」期限延至8月底

▲環境部長彭啓明表示，因應關稅不確定因素，碳費自主減量計畫申請展延2個月。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

碳費制度在今年元旦正式上路，碳費徵收對象在115年5月就要繳費。環境部長彭啓明今（15日）指出，碳費徵收期程與費率不變，一般碳費起徵價每公噸300元，優惠費率A、B分別為每公噸50元及100元，但因應關稅的不確定因素，碳費自主減量計畫申請期限展延2個月，從原本6月底延後到8月底，環境部也會成立專案輔導小組協助。

碳費制度今年正式上路，台灣正式邁入排碳有價時代。徵收對象涵蓋260家公司（共計480家工廠）。但根據「碳費徵收辦法」與「自主減量計畫管理辦法」規定，企業必須在今年6月底前向環境部提出自主減量計畫申請，經審查通過後，明年繳交碳費時，能以優惠費率計算，若在6月底後再提出，則以一般費率計算。

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環境部長彭啓明今天主持「AI 520部部向前行」施政記者會，會中說明過去一年施政成果，同時也強調，對企業徵收碳費制度會持續往前走，明年5月時就要繳費的期程不會改變。

不過，彭啓明指出，根據日前調查，近9成企業願意提出自主減量計畫申請，爭取優惠費率，但考量企業近期受到美國對等關稅政策的不確定因素影響，為協助企業撰擬自主減量計畫，環境部也延長自主減量計畫時間2個月，從原本6月底延後到8月底。

為了協助企業，彭啓明說，將由環境部氣候變遷署成立專案輔導小組，由專責團隊提供技術協助、申請指引與撰寫諮詢等服務，協助企業因應轉型挑戰，確保自主減量計畫品質，並加速我國整體低碳轉型步伐，讓企業在邁向淨零的道路上走得穩、行得遠。