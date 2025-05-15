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加拿大野火2死千人撤離　全國92處燃燒

▲▼ 加拿大曼尼托巴省爆發野火災情。（圖／路透）

▲加拿大曼尼托巴省爆發野火災情。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大全境爆發92處野火，其中曼尼托巴省災情嚴重，火勢13日迅速蔓延，至今奪走2條人命，迫使1000人撤離家園。

加拿大廣播公司、衛報報導，曼尼托巴省小型社區Lac du Bonnet正歷經異常炎熱、乾燥與強風的天氣，警方14日證實，當地兩名居民因野火喪生。曼尼托巴省近期已多次發布疏散令，Lac du Bonnet有1000人被指示撤離家園。

▲▼ 加拿大曼尼托巴省爆發野火災情。（圖／路透）

▲光是曼尼托巴省就有24處正在燒，其中5處已經失控。（圖／路透）

光是曼尼托巴省就有24處正在燒，其中5處已經失控。曼尼托巴省野火管理部門的海沃德（Kristin Hayward）指出，火勢仍然無法控制是當前主要重點，天氣炎熱乾燥，情況非常嚴峻，且已好幾天出現強風，預計這樣的狀況還會持續，儘管天氣預報稱將出現降水，但這還不夠。

截至當地14日中午，曼尼托巴省火勢已經蔓延約3000公頃，部分地區電力中斷。

相關單位警告，由於多個地區受到乾燥因素影響，加拿大中部與西部的野火季可能會比往年更加嚴重。目前加拿大全境共計發生92起野火，包括卑詩省、亞伯達省、安大略省與曼尼托巴省等。

▼飛機飛越野火災區上空。（圖／路透）

▲▼ 加拿大曼尼托巴省爆發野火災情。（圖／路透）

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