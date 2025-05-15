盛大排場接待川普！CNN：卡達如縮小版聯合國　中東國家崛起

▲卡達鋪紅毯迎接川普，國王塔米姆親自接機。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普中東第二站14日來到卡達，卡達透過盛大歡迎儀式及豪華宏偉建築招待川普，還派出駱駝騎士列隊迎接，為川普舉辦國宴，雙方簽署多項協議。外媒分析，川普對於波斯灣國家的關注顯露出該區域的崛起，這些石油資源豐富的國家正透過財力推動全球權力重心從西方向東方轉移。

▲美國總統川普中東第二站來到卡達。（圖／達志影像／美聯社）

衛報、華盛頓郵報等報導，川普搭乘空軍一號飛抵卡達首都杜哈（Doha），由卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad al-Thani）親自接機，規格隆重給足面子。川普隨後前往卡達舉行的盛大歡迎會，受到駱駝列隊迎接。

Scene in Qatar from President Trump’s motorcade! pic.twitter.com/20I4DEQuZ6 — Margo Martin (@MargoMartin47) May 14, 2025

川普與卡達雙邊會談期間達成多項合作協議，其中最受矚目的是，國營卡達航空公司向美國波音公司正式簽署採購協議，將購買最多210架廣體客機，總金額高達960億美元（約新台幣2.9兆元）。此為「經濟合作協議」的一部分，美卡另外還達成國防、科技、航空等領域的協議，總額超過2400億美元（約新台幣7.3兆元），為川普此行重要外交經濟成果。

在此之際，川普對於中東行所見的景象感到驚嘆，向塔米姆稱讚阿米里宮（Amiri Diwan）的白色大理石相當完美，還對駱駝列隊迎接儀式給予正面評價，「好久沒看到這種駱駝場面了，我們非常感激」。

▲川普與卡達雙邊會談期間達成多項合作協議。（圖／達志影像／美聯社）

對於川普的中東行，CNN分析，川普希望美國能夠更像波斯灣國家，在沙烏地阿拉伯首都利雅德發言時提到，「我們已開啟美國的黃金時代，中東的黃金時代可以與我們並肩前行」。

川普對波斯灣國家的關注顯露出該區域在地緣政治與經濟實力方面的崛起，石油資源豐富的沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國，正透過財力推動全球權力重心從西方向東方轉移。卡達在這一點上表現得特別明顯，雖然全境人口只有250萬人，但如今已經成為全球外交樞紐，並在共和黨與民主黨總統的外交政策中都扮演不可或缺的角色。

▲石油資源豐富的沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國，正透過財力推動全球權力重心從西方向東方轉移。（圖／達志影像／美聯社）

卡達與各方勢力均存在聯繫，包括美國、伊朗、俄羅斯、烏克蘭、哈瑪斯、以色列、黎巴嫩及其敵對派系、塔利班等，若戰事需要介入斡旋或是有人質需要解救，卡達幾乎都會涉入其中，猶如縮小版聯合國。

舉例來說，卡達參與以色列加薩戰爭的人質釋放暨停火談判，也在美軍撤離阿富汗時扮演關鍵角色，在俄羅斯入侵烏克蘭之後保持與莫斯科的溝通渠道，並與極端團體打交道。卡達外交部長（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）直言，「我們國家雖小，但我們的影響力很廣。有時候作為一個小國，能夠快速行動，與所有人交流」。

卡達保持開放的政策有利於美國外交，能與美國政府難以直接接觸的交戰方進行對話，成為美國總統的外交代理工具，反映出該區域正在崛起。