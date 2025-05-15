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月亮惹的禍？天蠍座滿月擾動情緒　4星座易失控爆買

。（示意圖／翻攝pexels）

▲失控爆買。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

天蠍座滿月剛過，強烈能量點燃你我的情緒波動，讓人不知不覺打開了「花錢療傷」的開關！塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，滿月象徵能量的極大釋放，當壓抑許久的情感找不到出口，有些星座就容易轉向物質消費，透過血拼來轉移注意力、尋求慰藉。他特別點名4種星座若不能控制自己的衝動性消費，小心「月底帳單比情緒更令人崩潰」！請同時參考太陽、上升星座。

●雙魚座：感性氾濫，購物成了心靈安慰

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滿月能量與雙魚的水象能量共振，讓雙魚這段期間情緒特別敏感，容易因小事觸動。可能因為友情疏離、情人冷淡或職場冷暴力受傷，轉而用買東西來彌補內心空缺。尤其對美感強烈的雙魚來說，一場浪漫的購物就像一場療癒儀式，買書、買香氛、買手工飾品，彷彿可以讓雙魚找回安全感。可惜這種花錢方式短期間雖然有效，卻容易讓人在日後後悔、罪惡感更深。建議轉向靠創作活動釋放情感，也可找信任的朋友傾訴，不讓購物成為情緒唯一的宣洩出口。

●牡羊座：壓力爆發，一鍵下單超爽快

火象星座的牡羊本來就直來直往，稍有不順就容易衝動。在天蠍滿月的情緒引爆下，牡羊可能因為跟職場主管或同事意見不合，一氣之下打開購物車狂掃。牡羊會告訴自己「買了心情就會好」、「我值得更好的」，然後在事後後悔。對於需要出口釋放壓力的牡羊，建議可安排運動流汗、或進行短途旅行轉移注意力。如果想買東西，先設定預算，讓自己在有限範圍內釋放購買欲，就不會造成經濟壓力。

●天秤座：外在失衡，用物質補情緒缺口

天秤座表面雲淡風輕，但內心的不平衡卻一點不少。在天蠍滿月的暗潮推動下，天秤可能覺得自己在感情中付出多回報少，或是在人際互動中被忽略，這種失落感會讓天秤轉向外在形象的補償性購物：買衣服、名牌包、保養品，試圖以此找回自信。但事實上，這種療傷方式只能暫時麻痺。建議天秤不妨用檢視關係與自我價值的方式，來真正重建平衡，或是嘗試穿搭、裝潢布置的風格轉換，用創意來更新自己，而非依賴刷卡宣洩。

●巨蟹座：情緒積壓，買東西當安全感

天蠍滿月容易讓巨蟹想起過去的不甘、失落，於是用買東西來安撫內心的不安。巨蟹傾向於購買實用性強、與家庭有關的物品，像是家電、廚具、裝潢用品，讓巨蟹覺得自己「還是有能力讓生活更好」。但這背後藏著的壓力與委屈，其實花再多錢也無法真正讓你安心。建議巨蟹要學會與情緒共處，可以透過寫信給過去的自己或做一次心靈整理，把藏在心底的委屈釋放出來、真正療癒，才會讓錢花得適得其所。

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