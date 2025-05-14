他吃蛋水果蔬菜秒吐！　罹罕病只吃吐司穀片小熊軟糖

▲男子只要吃水果、蔬菜、雞蛋就會想吐。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

挑食界冠軍？英國一名35歲男子每天都吃吐司和穀片、小熊軟糖，因為他罹患「迴避性限制性食物攝取障礙」（ARFID），只要吃水果、蔬菜、雞蛋和肉就會想吐。

據Oddity Central報導，男子謝里丹（Thomas Sheridan）每天都吃固定食物，兩條白吐司、三碗穀片和大量小熊軟糖，他不吃水果和蔬菜，而因為飲食過於單一，每天要額外補充蛋白質和維他命等補品，但也要符合自己的口味。

謝里丹表示，他多次想改變飲食內容都失敗，幾年前他罹患「迴避性限制性食物攝取障礙」，這讓人有飲食障礙，而儘管他受過多種治療，日常飲食仍極為受限。

謝里丹說，有次跟朋友喝酒，大家在聊宿醉時吃培根三明治有多棒，那天他自己做了一個雞蛋香腸三明治，雞蛋一碰到嘴他直接嘔吐。

謝里丹的爸媽也回憶，兒子在18個月大時就開始拒絕某些食物，有天他突然緊閉嘴巴，再也不吃蔬菜和水果，醫師建議「餓他幾頓」就會想吃了。謝里丹爸爸表示，他也試過獎勵機制，但都沒用。

據悉，謝里丹上學時甚至被允許午餐時間能回家吃烤土司，因為無法接受學校提供的餐點，成年後謝里丹對特定食物的極度排斥，影響他的正常生活，也難以維持工作。謝里丹表示，他上次連續工作10天，瘦了9.5公斤。

如今，謝里丹正在嘗試籌24萬接受催眠治療，但即使如此，也無法保證能治癒他的症狀。

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