快訊／昨嘆「聯絡不到朱立倫」　李孝亮今鞠躬道歉：本人不當發言

▲李孝亮鞠躬道歉 。（圖／翻攝國民黨直播）



記者崔至雲／台北報導

罷免綠委吳沛憶二階連署狀況告急，罷免民進黨立委吳沛憶的領銜人李孝亮14日大嘆「沒辦法聯繫到主席」，引起討論。李孝亮今日上午出席黨中央「青年倒綠共行動！空陸齊發！全國連署據點地圖公布！」記者會時，鞠躬道歉指出，昨天本人不當發言，讓朱立倫、楊智伃在網路上受到大家謾罵批評，「我非常抱歉，我之後會謹言慎行，盡量不要再講出不適當言論」。

國民黨台北市議會黨團14日在台北市議會大門啟動台北市「12區車隊掃街」行動。李孝亮於會前受訪時表示，希望黨中央可以多多幫忙連署，也希望民眾黨跟新黨可以幫忙，檢調造成社會上的寒蟬效應，讓很多在中正萬華或士林北投的人不敢出來簽連署。

被問到有無跟國民黨中央或黨主席朱立倫本人求援？李孝亮聽完提問後，先是停頓12秒，之後才緩緩回應，「等待會主席來時，我再看看有沒有機會當面跟他說，因為我沒有辦法直接聯繫到主席」。對此引發討論。

對此，李孝亮今天上午出席黨中央記者會時，當場鞠躬致歉，他提到，昨天本人不當發言，讓朱立倫、楊智伃在網路上受到大家謾罵批評，「我非常抱歉，我之後會謹言慎行，盡量不要再講出不適當言論」。

國民黨副發言人鄧凱勛則緩頰說，李孝亮不需要道歉，而且他不認為李的言論有不當，真正該道歉的是民進黨政府，強調國民黨是團隊作戰，會用盡全力幫李孝亮等在第一線衝鋒陷陣的人。

鄧凱勛還說，國民黨一直與李孝亮保持密切聯繫，今天李孝亮坐在記者會現場，就是最好的證明，外界無需見縫插針，國民黨會與李孝亮緊密合作，而且所有規劃都正在進行當中，外界不需要把李孝亮的談話無限上綱，過度放大解釋。

