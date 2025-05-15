泰國正妹來台拚翻床率！15分鐘特戰SOP曝　超胸攬客狂吸老司機

▲移民署查獲一處應召集團，雇用泰籍女子在台中公園低胸露乳攬客。（圖／移民署提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中公園周遭街道騎樓每到深夜就有零星的外籍女子站壁攬客，移民署跟蒐多日查獲應召集團6人及旗下8名泰籍女子，這些女子全不懂中文，低胸露乳，向男客秀出手機「15分鐘1500元」，一旦同意，馬上帶上樓，要在14天觀光期限內拚翻床率，集團還準備詳細的教戰守冊，以利站壁女子快速賺錢及避免被警察盤查，全案依法送辦。

移民署去年6月獲報，台中市中區騎樓有多名外籍女子站壁攬客，經多日跟蒐，從6月至10月陸續搜索應召站及嫌犯住所，並查獲應召集團成員6人、泰國籍女子8人及男客2人，查扣不法所得及大量保險套、潤滑液、免洗床單等證物。

據調查，以蔡男為首的應召集團找來小學同學吳姓男子、黃姓男子合作，承租中區一處大樓3樓套房改裝，吳男及黃男負責場內管理、接送女子、收錢與採購備品等事務。

集團以「1次可以賺10萬元以上」在臉書上刊登招聘廣告，有意願的泰國籍女子，需提供清涼照片、影片，一旦錄取，再由仲介指示以觀光名義短期來台，在14天有效期內拚命工作賺快錢。

來台的泰女都不會中文，應召集團備妥「15分鐘1500」的貼圖，直接秀出手機給上前詢問的男性客人看，如果滿意，馬上帶上3樓套房。

為了衝翻床率，應召站訂有服務SOP精準管控時間，要求小姐進門後，事前花2分鐘讓客人洗下半身，鬧鐘設定13分鐘，然後帶上床，剩下2分鐘讓客人穿衣服離開。

此外，集團還提供教戰守則，「穿性感衣服，展現誘人乳房，別害羞，不要躲在角落，要讓顧客清楚看到你，不要輸給其它店女孩」、「如果看到警察，慢慢走開，沒必要逃跑，沒必要表現得害怕，警察雖定期巡邏，一天2、3次，每次不超過5分鐘，他們不會過來說話，不用擔心。」

不過，1名落網泰籍女子說，招聘廣告說好來台一次可以賺10萬元以上，但因警察不時巡邏，客人都不敢靠近，現在連基本的旅費都賺不夠，還被抓留下紀錄，早知道就不要來了，悔不當初。

蔡男等人在短短半年間獲利68萬5000元後，轉讓給宋男、查男及一位在台就學的泰國籍學生彭女接手，3人聯手以既有的攬客與交易流程繼續營運，直到落網。

台中市專勤隊隊長黃玟晸表示，外國人在我國停留、居留期間，不得從事與許可停留、居留原因不符之活動；又依據刑法第231條規定，任何人意圖使女子與他人為性交，而媒介或容留女子與他人發生性行為者，均構成妨害風化罪，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

▲▼應召集團提供詳細教戰守冊，教導泰籍女子如何攬客，躲避警察盤查。