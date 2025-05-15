故宮小編人氣夯「立委想挖角」　院方：公務員待遇有升遷機會

▲立委伍麗華質詢，提醒故宮珍惜基層人才。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

南投基督教醫院小編先前透過AI來二創影片，讓粉絲團聲量暴漲而爆紅，不過小編私下吐苦水，儘管帶來百萬互動，月薪下來還是不到3萬元，滿腔熱血和靈感也因此消退。立委伍麗華今（15日）藉此事件提醒，「故宮小編」也是人氣很夯，提醒故宮要珍惜人才。

立法院今舉行教育及文化委員會，處理114年故宮博物院主管預算（公務預算）解凍案7案，其中民進黨立委伍麗華在質詢時提到，在網路溫度計、網路聲量顯示，「故宮小編」一直以來也因為發文內容豐富、有趣、有哏，而受到網友歡迎，詢問故宮給小編多少薪水、是否能留住這樣的人才。

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故宮院長蕭宗煌回應，知道故宮小編很受歡迎，尤其是南院的小編，而小編是公務員，因此公務員的薪水待遇都是同樣標準。伍麗華則問，「是否有升官機制？」蕭宗煌表示，公務員有升官制度，但粉絲團按讚數，不會是唯一的條件和依據。

伍麗華舉出「南投基督教醫院小編」事件，該小編經營官方粉專聲量暴漲，追蹤數從2500人增加至4.8萬人，單月瀏覽1000萬，互動數也破百萬，是很多廣告也達不到的數字，但小編月薪依然不到3萬，原先有滿腔熱情靈感，思考要更新什麼內容，卻被薪水數字澆熄了熱忱，希望這樣的類似事件不會發生在故宮。

伍麗華藉此提醒故宮「要懂得珍惜人才」，並點出故宮小編雖然是公務員，但不代表這麼優秀的人才不會被他人挖角，「是我都想要挖角。」