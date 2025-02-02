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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

專訪／解密國民黨戰神小編面紗　酸柯建銘、嗆青鳥「流量暴增」

▲青鳥集結國民黨部前抗議，國民黨升起充氣豬「民進黨求職博覽會」。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲青鳥集結國民黨部前抗議，國民黨升起充氣豬「民進黨求職博覽會」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨臉書小編近期多次和綠營側翼筆戰，發文也是酸味十足，不禁讓人疑惑國民黨小編是吃了什麼，怎麼突然戰鬥力倍增？如何從百年大黨老品牌，轉型成空戰戰神？國民黨新媒體部小編接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，其實從2024年大選以來都有在嘗試開發新的社群玩法，朝野對立嚴重，大家需要一個發洩出口，「我們算是天時地利人和。」回歸社群以「人」為本的出發點，內容不再是生硬冷僻的政策，更多的是輕鬆一笑的創意哏。

國會朝野激烈對抗氣氛延燒到空戰，近期國民黨臉書小編火力全開，力抗青鳥及綠營側翼網軍，尤其是青鳥到國民黨中央抗議當天，藍青年軍決定在充氣豬上貼「民進黨求官求職博覽大會」，更是備受媒體、名嘴關注，黨內紛紛大讚小編戰鬥值爆表。國民黨新媒體部韋主任指出，這些並非一蹴可及，從去年2024大選就開始嘗試各種社群的玩法，黨主席朱立倫也授權給年輕人好好發揮，「不可能每一次的嘗試都會中，需要空間跟時間，要在這過程訓練出既可以達到效果，又符合政治攻防的平衡點，都需要非常多次的實驗。」

▲國民黨小編升級成網路戰神。（圖／讀者提供）

▲國民黨小編升級成網路戰神，親藍名嘴也讚不絕口。（圖／讀者提供）

揭開國民黨小編變身空戰戰神的背景，是由平均年僅25歲的新媒體部4名成員群策群力，負責製作影音、發文與回覆留言，韋主任直言，團隊比起民進黨、民眾黨文宣部門人數少很多，但近年來黨部有提供完整實習與培訓計畫，慢慢招募更多夥伴一同參與，目前也有許多實習生，靠著「以戰養戰」挖掘出更多人才，隨著這一波社群力的展現，相信未來會有更多新活血加入。

▲國民黨小編升級成網路戰神。（圖／讀者提供）

▲國民黨小編升級成網路戰神。（圖／讀者提供）

▲國民黨小編升級成網路戰神。（圖／讀者提供）

▲網友討論國民黨小編戰力。（圖／讀者提供）

國民黨小編群成為空戰戰神，新媒體部韋主任功不可沒，日前與民進黨立委沈伯洋筆戰更是一戰成名，連藍委徐巧芯、桃園市議員凌濤都跳出來發文表示「新媒體部韋主任戰神是他們的驕傲」。韋主任笑說，經營社群關鍵是以「人」為本，許多上班族他們會覺得有需要知道《財劃法》、《憲訴法》嗎？自己雖然是政治工作者，但也要有清醒的認知，一般人不會什麼事情都連結到政治，而民進黨總是想靠仇恨動員，但殊不知社會氛圍已悄悄改變，自己也很感謝朱立倫耐心給他們時間調整，文宣部門才能慢慢進步，走出空戰新路線。

隨著民進黨團總召柯建銘揚言發動罷免，國民黨第一時間發文反嗆，柯建銘是「不表決、不投票、不認輸的巨嬰日常」，還諷柯是「慈禧總召」，賴清德淪為光緒帝，一反溫良恭儉讓的過往形象，改走「嗆辣系毒舌派 」風格，讓網友們耳目一新。國民黨小編對此表示，打柯建銘的這波攻勢非常成功，甚至已經突破原本的同溫層，不只是藍營年輕人在看，就連小草的群組都有在討論。

▲國民黨文傳會交誼廳。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨文傳會交誼廳，小編們每天都在此開會。（圖／記者鄭佩玟攝）

談到相較以往空戰能力疲弱，現在不只能守還能攻，滿血開戰經常讓前來挑釁的綠粉潰不成軍，國民黨小編表示，除了團隊的創意疊加，更重要的是把握好政黨高度、拿捏尺度的那條線，需要長期培養敏感度，尤其是國民黨身揹沉重包袱，好像不管怎麼做，外界貼上的「百年老店不會打空戰、無聊、無趣」等標籤就是撕不掉，那無法苛責支持者，而是大品牌要轉型就是很困難，也會有陣痛期。

國民黨小編分析，在內容為王的時代，民進黨經常利用他們創黨以來的悲情因素做宣傳、動員，包括野百合、太陽花運動等等，但據觀察，其實今年以年在國會激烈對抗下，民進黨只有在第一次國會改革是有效操作悲情的，其後流量是不斷往下，集會人數一次不如一次，大選時可能可以如此操作，動用悲情、仇恨喊出「革命」，但要在每日平凡的生活裡操作情緒對立，只會讓一般人越來越疲乏、無感，因此國民黨這時就選擇走幽默、詼諧的路線，提醒民進黨別再危言聳聽，這樣的哽也會讓年輕人覺得很有趣，進而吸引到同溫層以外的中間選民。

▲國民黨小編升級成網路戰神。（圖／讀者提供）

▲小草社群也討論國民黨社群戰力。（圖／讀者提供）

而除了看熱鬧的群眾，當中也不乏激烈的深綠支持者會來留言、找架吵，韋主任說，這時候只能選擇正面回應，互相留言筆戰其實也可以提高互動率，因此綠軍來謾罵其實也不是一件壞事。他表示，綜觀這五年內，柯建銘喊出「雙罷」而國民黨回擊內容，是國民黨粉專粉絲漲幅最高的一次，當周的漲幅竟然比綠白相加的漲幅都還高，等於國民黨臉書這波攻勢背後真的吸引到同溫層外的人，吸引到那些本來不關心政治、也不在乎國民黨的網友，令他們團內也相當驚艷。

被問到議題如何發想，小編指出，團隊每天都會開會討論，對比很多政治議題的熱度，覺得有潛力就可以試試看，從大數據可以看出來網友對這議題的喜好程度，這些都需要非常細緻的滾動式調整，其中尺度拿捏更為重要，「我們有自己的小編條款，哪些東西能碰、哪些碰不得，都要互相提醒避免翻車」，太惡毒的玩笑就會變成失言，反而會被對手陣營大作文章，團隊定調風格不要走針鋒相對路線，「罵人不帶髒字才是最高級的吵架藝術」。
 

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