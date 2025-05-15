重症患者「家屬想找乩童」！陳志金秒同意...目睹超離奇一幕感動

▲陳志金醫師分享「重症病患家屬請乩童到醫院作法」的神奇案例。（圖／翻攝自Icu醫生陳志金臉書）

圖文／CTWANT

有時候科學無法解決的事，民眾可能會選擇求神問卜。ICU醫師陳志金就遇到有病患的病情不樂觀，可能撐不了幾天，因此家屬希望可以請乩童，小心翼翼詢問，深怕會被拒絕，但他一口就答應，用平常心來看待，「這只是家屬的一番心意」。

陳志金醫師在臉書粉專分享，病患告知想請乩童，深怕會惹他生氣，但他不假思索就回答：「當然可以！」讓對方嚇了一跳，連忙道謝，「謝謝醫師！不好意思啊！我有勸媽媽，但是，她就是想要再試試看」。由於病人的病況非常不好，恐怕撐不了多久，對他來說，更重要的是「救家屬」，能更讓家屬安心、盡一份心力的，「為什麼不行呢？」

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陳志金醫師指出，一般醫師會拒絕，打從心裡覺得這些東西「很迷信、很無知」，而且覺得自己的專業被挑戰、不被信任，不過他以平常心看待，「這只是家屬的一番心意、他們也想要盡一份力量而已，並非對我們的不信任」。

▲陳志金醫師認為，乩童和醫師一樣，都是為了病人好。（圖／翻攝自Icu醫生陳志金臉書）

陳志金醫師與女乩童合作，十分感謝對方，「對我來說，她也是我們的『伙伴』，就像是前來協助『會診』的醫師一樣」，必須清楚交代病情，對方才知道如何幫忙，「我從她的眼神確定，她有聽懂我的話」，接著被眼前的景象嚇呆。

陳志金醫師回憶，女乩童手腳比劃、口中唸唸有詞，轉頭向媽媽和太太講了幾句話，就突然給媽媽一個深深的擁抱，也給太太一個擁抱，告訴太太：「我上有老下有小，是放心不下，但是，也不想回來了，回來也是這樣躺著，很辛苦！也會讓妳和媽媽辛苦！妳要想清楚，我們夫妻同心！」就是先生對太太的口吻在說話，原來這2個大大的擁抱，是乩童代替病人執行的。

陳志金醫師由衷佩服乩童的專業和敬業，更感謝對方的幫忙，展現對家屬的關懷和同理，也療癒了家屬的心靈，「她真的是一位非常『稱職』的乩童！」至於相不相信神明的事情？他坦言自己相信的是「關懷」與「心靈的療癒」，各種形式上的。

陳志金醫師表示，很多時候因為彼此不瞭解、不信任，總是很快選擇站在對立的立場，卻常常忘了其實目標是一致的：「都是為了病人好，都想安撫家屬的心靈，只是我們努力的方式不一樣而已」，所以當然可以成為伙伴、互相包容，畢竟共同敵人是疾病和無常，並不是彼此啊！

◎民俗說法，僅供參考。

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