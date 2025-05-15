狂打手遊！25歲男「脖子竟長角」頭抬不起來　罹罕見垂頭症

▲男子頸椎已經變形移位，出現疤痕組織。（圖／翻攝自Science Direct）

圖文／CTWANT

日本一名25歲男子因長期低頭玩手機遊戲，導致頸部肌肉嚴重退化，罹患罕見的「頭部下垂症候群」（Dropped Head Syndrome，俗稱垂頭症），造成他出現無法抬頭、吞嚥困難等症狀。對此，醫師提醒，過度使用智慧型手機，恐對身體健康造成危害，呼籲年輕族群應特別注意。

根據《每日郵報》報導，《JOS Case Reports》期刊的病例顯示，日本一名男子罹患頭部下垂症候群，頸部疼痛長達半年，並伴有無法抬頭、吞嚥困難等症狀，導致他進食困難，體重明顯下降。

醫療團隊檢查後發現，男子頸椎已經變形移位，且出現疤痕組織，一開始醫療團隊嘗試使用護頸支撐矯正，但因男子感到麻木不適，於是改用外科手術治療。手術過程中，醫師切除部分變形的頸椎骨與疤痕組織，再植入金屬螺絲與鋼釘固定骨架。

手術6個月後，男子已經可以將頭部維持在正常水平的位置，術後一年也沒有復發，抬頭和吞嚥的問題已經明顯改善。

醫師表示，患者可能是因為長時間使用不良姿勢玩手機，以及一些潛在發展性疾病而引發頭部下垂症候群。醫師提醒大眾，尤其是年輕族群，應重視過度使用智慧型手機帶來的危害。

根據台中榮總復健科的衛教資訊指出，「頭部下垂症候群」 主要特徵是頸椎兩旁的肌群出現嚴重無力現象，導致頭部及頸椎慢慢下垂前傾現象，最後呈現「下巴觸及前胸」的姿勢，目前醫學上對於頭部下垂症候群確切的病因仍有爭議，尚無定論，有些假設認為畸形，是因為脊椎旁肌肉組織損傷和疲勞有關。

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