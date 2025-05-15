輝達再拿一單！　川普擬同意阿聯「每年進口50萬顆AI晶片」

▲美國擬每年允許UAE進口輝達最先進的AI晶片50萬顆。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國與阿拉伯聯合大公國達成初步協議，預計自2025年起，每年將允許UAE進口輝達（Nvidia）最先進的人工智慧（AI）晶片50萬顆，兩位知情人士透露，這將有助於阿聯打造推動AI模型所需的資料中心。相關人士透露，協議最短將執行至2027年，不排除延長到2030年。

根據《路透社》報導，初步草案顯示，阿聯（UAE）取得的這批AI晶片有20％（即每年10萬顆）將分配給UAE本土科技公司G42，其餘則由美國科技巨頭，包括微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）等企業分配，未來若他們在當地設立資料中心，也將納入分配對象。

不過，兩位知情人士強調，協議內容仍在磋商階段，最終細節可能會有所調整。

《紐約時報》近日披露此交易後，協議在美國政府內部引發不少反對聲浪。拜登政府原先對AI晶片出口設有嚴格限制，防止先進半導體流入中國，用於強化北京的軍事實力。

然而，現任總統川普近期展開中東行，並宣布與沙烏地阿拉伯簽下總值6000億美元（約新台幣19.5兆元）的合作，包括大舉採購輝達、超微（AMD）、高通（Qualcomm）等公司晶片，凸顯強化與中東關係已成為川普政府的重要政策。

值得注意的是，這批預計供應給G42的AI晶片運算力，是拜登政府時代規定的3至4倍。川普政府上週亦表示，計畫撤銷現有出口限制，為阿聯帶來前所未有的AI發展契機。

目前，美中兩國在AI運算能力上領先全球，若阿聯與其他波灣國家的相關交易順利推動，該地區有望成為全球AI產業的第三勢力。

UAE本土科技公司G42背後股東實力雄厚，包括阿布達比主權財富基金穆巴達拉（Mubadala）、阿聯王室及美國私募基金銀湖資本（Silver Lake），董事長阿勒納哈揚（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）同時也是阿聯國家安全顧問兼總統胞弟。

此外，協議也要求G42在阿聯每建一座資料中心，就必須在美國興建規模相同的設施，以促進雙邊科技合作。晶片型號則鎖定輝達頂級圖形處理器（GPU），可能涵蓋Blackwell或即將推出的Rubin新一代晶片。

美國商務部、白宮、G42與阿聯政府對此皆未回應，輝達則拒絕評論。

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