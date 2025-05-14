台人聽到謝謝「秒回2字」　他超不解！網爆共鳴：對熟人都這樣說

▲聽到謝謝，更多人會回應「不會」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

對於熟人道謝，不少人認為回應「不客氣」太生疏！一名網友笑稱，他就是屬於「不會」派，每當聽到謝謝時，他認為回應不客氣太彆扭了，因此大多是回「不會」，好奇大家也是如此嗎？文章引發討論，「其實是台語的習慣用到國語去了」、「『不會』是你覺得這小意思沒必要謝」。

一名網友在Threads表示，中文最奇怪的地方之一，就是為何別人說謝謝時，結果自己會不自覺回應「不會」這2個字，讓原PO越想越覺得好笑，「到底在不會什麼？」

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原PO也進一步詢問大家，照理聽到對方說謝謝，應該是要回不客氣才對，卻又覺得講「不客氣」比較彆扭。

底下網友認為，對熟人才對這樣說，「就是台語的『袂』來的」、「會回答『不會』的都是台灣人，這是我們刻在基因裡的暗號」、「我會說：不會、沒事、小事、別謝」、「還有拒絕別人的時候有時不會直接講：不用、不要！反而都說沒關係 」、「台語直翻啊！我也會回：不會！或直接台語回答」、「其實是台語的習慣用到國語去了」、「我每次講完『不會』也會頭腦風暴一秒鐘」、「認識的講不會，不認識的講不客氣」。

也有人直呼，「『不客氣』是你接受了他的道謝，『不會』是你覺得這小意思沒必要謝」、「不會，是『不會麻煩，不用客氣』的意思在裡面，講不客氣會很像課本裡面的課文對話，就會有點硬」。