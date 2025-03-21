金髮Yuki稱不會說中文！網挖出YT頻道「中文挺溜的」　本人澄清

▲Yuki今天受訪。（圖／民眾提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台中市1名自稱Yuki的市民日前穿著救護制服參與搶救男童，男童後來不治，引發外界和家屬質疑是否和Yuki的專業資格和按壓位置錯誤有關。之後，金髮Yuki在受訪時自稱是日本人、不會講中文，不過就有網友找到金髮Yuki的YouTube帳號，質疑對方中文明明說得很順，金髮Yuki對此也說明了。

金髮Yuki被指控亂施作CPR，導致錯失黃金救援時間。對此，金髮Yuki今日現身受訪，自稱是日本人、不會說中文，所以透過手機打字來和現場媒體溝通。不過有記者注意到，金髮Yuki打字時，是用注音符號鍵盤。

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對於不會說中文的說法，還有網友挖出金髮Yuki的YouTube頻道，質疑「中文挺溜的」、「不是不會說中文嗎」、「超好笑，啊不是不會說中文」。

▲網友質疑不會說中文的說法。（圖／翻攝自YouTube）

該頻道簡介部分寫道，她是剛接觸遊戲界的女孩，「因為喉嚨及聲帶受傷關係無法說話，但還是可以以文字溝通，如果有不懂的地方還請各位多多教導」。

對於網友質疑，《ETtoday新聞雲》記者稍早詢問金髮Yuki，她說該影片「裡面說話的都是語音群通話的成員，他們在玩遊戲當然會聊天」。也就是該頻道確實為她所有，但影片中的聲音並不是她的。

回顧此事，鄭父一打二帶兒女洗澡，1歲女兒先洗完後，他讓3歲小哥哥獨自留在裡頭，自己則餵女兒吃飯，不料12分鐘後，發覺浴室內沒動靜。他進入查看後，兒子已經沒有呼吸，於是趕緊通報119。

▲Yuki使用注音鍵盤打字。（圖／民眾提供）

鄭父公布監視器畫面說，自己在當天18點50分報案，59分30秒救護人員到場，先有2個專業的消防員進來，「第3個就是金髮假義消」，隨後金髮假義消就開始在壓男童肚子。他起初並沒有懷疑，是後來接到電話，有人問他是否有「金髮」特徵的人幫忙搶救，他才頭皮發麻。

台中市消防局救護科長劉忠和則表示，消防局設立「聽見AED」社群的用意是，一旦接獲OHCA的案件，會在群組推播，如果群組成員有人在事發地附近，就可以立即前往，當天，該名熱心民眾就是收到推播，比救護人員更早到達現場等候。

至於身分問題，劉忠和說，民眾並非義消，當時對方也沒有自稱是義消，所以沒有假冒的問題，只要會CPR，任何人都可以幫忙，並不需要證照，而民眾穿的衣服並非消防局提供，穿著不便過問，也不會究責。