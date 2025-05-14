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大陸 大陸焦點 特派現場

氣血不足就「多看肌肉男」！　醫師證實：視覺愉悅可緩解壓力

▲何醫師證實，多看「肌肉男」可緩解壓力。（示意圖／翻攝自微博）

▲何醫師證實，多看「肌肉男」可緩解壓力。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸協和深圳醫院婦科主治醫師何振業近日表示，女性在血氣不足、沒精神時，可以多看「肌肉男」，促進多巴胺分泌，可有助於緩解壓力。不少網友直呼，「謹遵醫囑！」

據《閃電新聞》報導，何醫師表示，女性氣血不足或情緒低落時，透過觀看肌肉男獲得視覺愉悅感，可有助於緩解壓力、改善精神狀態，「看美麗的事物，會觸發大腦的獎勵系統，視覺刺激對多巴胺分泌的促進作用，間接影響情緒和內分泌平衡，讓我們感到快樂、減輕壓力。」

▲▼醫師證實：多看「肌肉男」可緩解壓力。（圖／翻攝自微博）

▲▼醫師證實：多看「肌肉男」可緩解壓力。（圖／翻攝自微博）

▲▼醫師證實：多看「肌肉男」可緩解壓力。（圖／翻攝自微博）

▲何醫師表示，還可以降低死亡風險。（示意圖／翻攝自微博，上同）

何醫師還表示，有研究指出，這樣還可以降低死亡風險，並提高注意力。

報導指出，此建議可能對壓力大、情緒敏感族群有短期調節作用，但不取代正規醫療介入。心理學研究也證實，欣賞美好事物可活化大腦獎賞迴路，短暫提升愉悅感，但長期健康效益（如氣血改善）需結合規律作息、營養攝取等綜合管理，不能只依賴單一刺激。

相關觀點引起網友熱議，「少內耗多養目！建議列入當代女生養生指南，主打一個賞心悅目補氣血」、「醫生太懂了！視覺享受＋心情愉悅，這波養眼養生法我先試為敬」、「是醫生讓我看的」、「真是令人神清氣爽」。

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