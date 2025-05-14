避免兒童過度用手機　3大電信門市助家長設定管控

▲教育部與電信業者合作，協助家長對孩童手機進行使用管理設定。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

3C裝置與兒少生活日益緊密，教育部今天宣布4大行動方案，包括推出免費數位工具包，教導家長如何設定孩童手機使用時間管制與過濾不當內容，並和3大電信業者合作，今年9月開學前，家長可到指定門市進行手機使用管理設定或軟體安裝的服務。

教育部長鄭英耀今天和NCC、家長及教師團體、電信業者等單位共同舉辦「攜手共護網路新世代」記者會，並宣布「推出免費數位工具包、強化家長數位素養與親職教育、整合學校資源深入校園宣導、結合社會資源擴大數位風險防護效能」等4大行動方案，進行兒少數位風險防治。

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鄭英耀在致詞時提到，看完美國教授主筆的《失控的焦慮世代》一書，「讓我心驚膽跳」，而從歐美的研究發現，隨著科技與網路快速發展，青少年普遍擁有手機，儘管青少年只是按讚、轉傳或自拍，但身心與時間被大量佔用，忽略親友感情，同時也帶來青少年憂鬱、焦慮等負面影響。

國教署署長彭富源補充說，根據iWIN網路內容防護機構調查，113年度國內兒少每日平均上網時間已達3.96小時，首次接觸網路年齡從8.7歲降至7.1歲，顯示3C裝置與兒少生活日益緊密，而色情與暴力是兒少最大網路風險，根據iWIN統計，112年受理3007件申訴案件中，光是色情案件就占58.3%，暴力則占11.64%，而且網路也帶來焦慮與自傷風險，近年兒少重度憂鬱變多，很大一部分是受到網路影響。

彭富源進一步表示，根據國家衛生研究院指出，遭遇網路霸凌的兒少，其自傷風險評分達6.45分，接近高風險族群標準，而性私密影像外流更被視為兒少自傷風險最高的危險因子。加上兒少數位風險防治是全球共識，法國從2018年起即立法禁止學生在校使用手機，紐西蘭在2024年推動中小學禁手機政策，所以教育部也推動四大行動方案。

彭富源指出，行動方案的首要是推廣免費數位工具包，教育部透過盤點實用、易上手的免費數位工具，並製作圖解手冊與教學影片，協助家長設定使用時間、過濾不當內容等，提供免費數位工具包操作手冊及教學影片連結，未來會透過各縣市家庭教育中心、社區大學、樂齡學習中心等加以宣導。

彭富源表示，未來會整合學校資源深入校園宣導，同時與三大電信業者合作，今年9月開學前，提供家長到指定門市進行手機設定或軟體安裝服務，家長只需攜帶教育部宣導文宣並簽署同意書即可，詳細方案將在後續公告。