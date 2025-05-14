「台獨打手」舉報近6000封！　國台辦批賴政府「台獨禍首」：將終身追責

▲賴清德總統。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國台辦官網日前推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，目前已經收到近6000封舉報信件。另外，對於台灣近期加強軍事準備，大陸國台辦批評賴政府是「台獨禍首」，更稱不會任其逍遙法外，將「終身追責」。

大陸國台辦發言人陳斌華今（14）日於例行記者會上表示，截至5月13日，專欄已收到近6000封舉報信件。

陳斌華稱，這充分反映了民眾對台獨打手幫凶破壞兩岸交流合作、迫害台灣同胞惡行的深惡痛絕。

陳斌華說，「我們將堅持以事實為依據，以法律為準繩，在核實相關舉報信息（資訊）後，對這些打手幫凶依法追責、依法嚴懲。」

▼ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

另一方面，台灣加緊採購愛國者飛彈，並抽調海軍陸戰隊組成戰鬥隊、護衛大台北地區，還多次進行應對解放軍攻台的演習。陸媒提問稱，台灣有輿論認為，「這些動作是在為賴清德臨陣脫逃做準備」。

對此，陳斌華表示，「不論民進黨當局買多少武器、搞多少演習，都改變不了台獨死路一條的下場，更阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢」。

他說，民進黨當局及政客對此是心知肚明的，卻為了謀取政治私利，一方面鼓譟抗中保台、一再挑釁引戰，全然不顧民眾死活，「拉台灣同胞為台獨墊背」，另一方面卻為自身謀劃退路，幻想溜之大吉。

陳斌華痛斥，「這種行徑陰險卑鄙、令人不齒。對於台獨禍首，我們絕不會任其逍遙法外，將終身追責，給予歷史的審判和正義的懲罰。」