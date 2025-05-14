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大陸 大陸焦點 特派現場

台灣頻繁停電　國台辦再拋「兩岸通電」：持積極態度

▲核三廠外觀。（圖／台電提供）

▲核三廠將除役。（圖／台電提供）

記者陳冠宇／綜合報導

高雄、台南多地近期多次出現停電事件，引發「核電歸零」後出現缺電危機的疑慮。大陸國台辦表態稱，對「兩岸通電」抱持積極態度。此外，海協會理事會昨（13）日舉行會議，稱要在對台工作大局中進一步找準定位、發揮優勢、積極作為。

在今日的例行記者會上，大陸國台辦發言人陳斌華表示，近年來，台灣發生「三三全台大停電」等多起大規模停電事件，影響萬人用電的事故也屢屢發生；但台灣的電價卻「四年五漲」，漲幅高達近五成。

陳斌華稱，「台灣產業界和廣大民眾深受其害，苦不堪言。究其根源，就是民進黨當局違背經濟規律，罔顧民眾福祉，既沒有意願也沒有能力解決島內經濟、民生問題。」

陳斌華強調，「台灣經濟發展面臨的結構性難題，完全可以通過擴大兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展獲得解決。我們對兩岸通電抱持積極態度。」

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.5.14） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

另對於五一假期期間的兩岸「小三通」客運航線狀況，陳斌華介紹，5月1日至5日，「小三通」航線共計營運180餘班次，運載旅客2.9萬餘人次，年增127.3％；其中，台灣民眾1.2萬餘人次，年增1.9％。

此外，海協會第四屆理事會第三次會議於13日在北京召開，陳斌華指出，會議分析當前台海形勢，總結一段時間以來海協會工作並對下一階段工作作出規劃。

陳斌華說，這場會議要求，面對更加複雜嚴峻的台海形勢，海協會要在對台工作大局中進一步找準定位、發揮優勢、積極作為，「為實現民族復興和祖國統一貢獻更大力量」。

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