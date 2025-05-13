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剴剴案保母姊妹一審重判非終點　網路媽媽群聲明持續關注莫遺忘

▲▼台北地院19日提訊在押的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，審理2人涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的案情，場外聚集近千人抗議劉氏姊妹犯行。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北地院3月19日審理剴剴案，聲援剴剴的網路媽媽群，號召約1千位民眾聚集場外呼口號，譴責涉案在押保母姊妹劉彩萱、劉若琳的犯行。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

涉聯手虐死1歲男童剴剴的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，今（13日）被台北地院國民法官依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪，重判各無期徒刑與18年徒刑，長期關注本案的「剴剴網路媽媽群」，今晚聲明對劉若琳的量刑感到遺憾，但尊重司法判決，並強調「這不會是行動的終點，孩子的生命不該被遺忘，制度的改革也不能停在這裡！」

「剴剴網路媽媽群」10多位成員今下午到庭聆判，與許多其他自發旁聽的熱心民眾眼眶泛淚，還有人低聲啜泣，媽媽群幹部研商後，晚間發表聲明回應判決結果，表示「我們深知，無論如何判決，都無法改變剴剴離世的事實，這條年僅1歲半的生命，已經無法挽回，也沒有機會再追求更重的刑責。」

▲愷愷案凱道集會活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲聲援剴剴的網路媽媽群，5月10日在凱達格蘭大道舉辦萬人上街遊行。（圖／記者林敬旻攝）

然而，這起案件讓社會聽見了孩子的哭聲，喚醒了更多人對兒童安全的關注，司法也給出了基本的回應，這是台灣社會共同努力的成果。

剴剴案尚未結束，後續仍有二審、三審程序。剴剴網路媽媽群將持續關注，堅守第一線，守護每一個孩子的名字，確保這場由孩子生命換來的警鐘，不會隨著時間被遺忘。我們相信，唯有從社政、司法等體制面徹底檢討、改革，才能真正杜絕下一個悲劇。

針對社會部分聲音將不滿情緒指向國民法官與職業法官，我們也要強調，國民法官制度尚在起步階段，他們與你我一樣，都是願意走進法庭、承擔壓力、用心傾聽的普通人。改革的目標是制度，而非將仇恨錯置在個人身上。

▲▼台北地院今（23日）審理剴剴案，法院外再度出現義憤民眾持標語喊口號「垃圾保母、唯一死刑」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院歷次審理剴剴案，場外都有聲援剴剴的網路媽媽群成員舉標語喊口號。（圖／記者黃哲民攝）

最後，我們要感謝所有願意關心這起案件的民眾，感謝法官與國民法官願意傾聽社會的心聲、孩子的心聲，也傾聽我們這群媽媽的心聲。因為有你們的關注，這條走在改革路上的艱難旅程，才有機會被看見、被延續。

「剴剴的生命不該被遺忘，這場行動也不會停下來。」

「剴剴網路媽媽群」由3位熱心媽媽於去年（2024年）5月成立，透過臉書號召成員加入，最初目的是究責兒福聯盟在剴剴案的疏失，去年7月劉氏姊妹審理中第1次延押庭，3位創群媽媽開始旁聽關注，並舉牌譴責劉氏姊妹。

去年9月，法官開庭調查劉氏姊妹聲請不採行國民法官參審，多位旁聽民眾氣憤劉氏姊妹犯行與態度，主動加入媽媽群聲討，法庭現場變成媽媽群增加成員的重要管道。

▲TPBL職籃為「剴剴案」發聲，包括林書緯、曾文鼎、黃泓瀚、林孟學、李睿麒。（圖／TPBL提供）

▲TPBL職籃為「剴剴案」發聲，賽前在國王主場電子看板有聲援標語出現。（圖／TPBL提供）

海外也有聲援剴剴的行動，起初人數還比本土多，1位在美國的台灣媽媽去年3、4月間，發起「為剴剴舉牌」活動，迅速得到英、美、韓國、新加坡、香港與馬來西亞等地華人媽媽響應，她們心疼落淚剴剴的遭遇，利用工作、帶小孩空檔，分頭蒐集剴剴案相關影像，還有人寫歌、剪輯短影音分享。

本土與海外媽媽群合作後，這些影音素材成為剴剴案歷次開庭，媽媽群在場外舉標語、海報抗議劉氏姊妹惡行的重要基礎，不分海內外的熱心姊妹有錢出錢、有力出力，原本僅30多人的媽媽群，今年（2025年）3月19日首度號召，就吸引約1千人於開庭時，聚集場外呼口號2小時示威。

▲▼台北地院19日提訊在押的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，審理2人涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的案情，場外聚集近千人抗議劉氏姊妹犯行。（圖／記者黃哲民攝）

▲聲援剴剴的網路媽媽群，希望凝聚這股關注兒虐事件的力量，持續關注剴剴案二、三審進展。（圖／記者黃哲民攝）

319活動使媽媽群成員激增到近70人，萌生挑戰舉辦凱道集會、喚起更多人關注兒虐議題的想法，不到2個月準備時間，就在5月10日促成萬人上街遊行，而上網募集連署修法的表單，2天就突破1萬人響應，最後逾13萬人參與，並在凱道集會當天提出6大訴求，得到朝野重視。

為何媽媽群成員能獲得眾多支持者力挺，甘願頂著烈日、冒著大雨，排隊站立1、2個小時，只為旁聽剴剴案開庭，成員表示「只要是媽媽，無論身在何方，得知剴剴遭遇，無不落淚」，因唾棄兒虐，她們願站出來表態，面對後續的二、三審，希望凝聚這股力量，關注到底。

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