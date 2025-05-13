台中每天被詐3416萬　第一分局長召集業者...籲百業齊防詐

▲台中市第一警分局召集轄內小吃部及KTV業者展開防詐座談會。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市第一警分局統計今年1到4月轄區（中、西區）內詐騙案，共受理418件、被害人財損金額達3.4億元，數字驚人，分局長尤啓南為此召集轄內小吃部及KTV業者展開座談會，宣導識詐、防詐要領，全面提升在地產業防詐應變能量。

第一警分局指出，台中市警局共15個分局，根據165打詐儀表板顯示，台中市15個分局在今年1到4月間，受理8069件詐騙案，總計財損約41.1億元，其中第一警分局在同時段內受理件數為418件，財損是3.4億元。

一分局說，換算下來，台中市1至4月每日遭詐騙平均67件，每日財損3416萬元，分局轄區平均每日發生3.48件，每日平均財損283萬元，可發現目前詐騙案件樣態、詐欺犯罪趨勢以及財損金額仍十分驚人，

一分局長尤啓南昨天（12日）傍晚在分局大禮堂，召開「114年小吃店及KTV業者強化識詐宣導」座談會，邀集轄內的「高接觸服務業」業者與會。

尤豈南表示，相關業者日常會面對大量顧客，若能即時發現異常言行並主動通報，將是打詐網絡中的關鍵一環，因此會中也特別提到車手在 KTV、小吃部出沒的5大特徵，分別有「現金充足」、「手機講不停神情緊張」、「穿著打扮低調」、「停留時間短、行蹤急迫」及「隱藏身分避談來歷」等徵候，希望業者夥伴們可以多加留意，提供關鍵線索予警方查緝。

尤啓南也呼籲，百工百業皆可成為打詐前線的重要夥伴，未來也將持續深入各行各業推動實體與線上識詐教育，建立全民防詐的堅實防線，讓民眾把荷包守下來不被詐騙，多多享用舊城區美食及進行藝文娛樂活動，活絡中、西區經濟以創造雙贏。遇到任何可疑情況，請市民朋友務必撥打165反詐騙專線，或親自向銀行、警方查證，遵守「多疑、多查、不輕信」原則為上策。