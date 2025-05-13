　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台中每天被詐3416萬　第一分局長召集業者...籲百業齊防詐

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市第一警分局召集轄內小吃部及KTV業者展開防詐座談會。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第一警分局統計今年1到4月轄區（中、西區）內詐騙案，共受理418件、被害人財損金額達3.4億元，數字驚人，分局長尤啓南為此召集轄內小吃部及KTV業者展開座談會，宣導識詐、防詐要領，全面提升在地產業防詐應變能量。

第一警分局指出，台中市警局共15個分局，根據165打詐儀表板顯示，台中市15個分局在今年1到4月間，受理8069件詐騙案，總計財損約41.1億元，其中第一警分局在同時段內受理件數為418件，財損是3.4億元。

一分局說，換算下來，台中市1至4月每日遭詐騙平均67件，每日財損3416萬元，分局轄區平均每日發生3.48件，每日平均財損283萬元，可發現目前詐騙案件樣態、詐欺犯罪趨勢以及財損金額仍十分驚人，

一分局長尤啓南昨天（12日）傍晚在分局大禮堂，召開「114年小吃店及KTV業者強化識詐宣導」座談會，邀集轄內的「高接觸服務業」業者與會。

尤豈南表示，相關業者日常會面對大量顧客，若能即時發現異常言行並主動通報，將是打詐網絡中的關鍵一環，因此會中也特別提到車手在 KTV、小吃部出沒的5大特徵，分別有「現金充足」、「手機講不停神情緊張」、「穿著打扮低調」、「停留時間短、行蹤急迫」及「隱藏身分避談來歷」等徵候，希望業者夥伴們可以多加留意，提供關鍵線索予警方查緝。

尤啓南也呼籲，百工百業皆可成為打詐前線的重要夥伴，未來也將持續深入各行各業推動實體與線上識詐教育，建立全民防詐的堅實防線，讓民眾把荷包守下來不被詐騙，多多享用舊城區美食及進行藝文娛樂活動，活絡中、西區經濟以創造雙贏。遇到任何可疑情況，請市民朋友務必撥打165反詐騙專線，或親自向銀行、警方查證，遵守「多疑、多查、不輕信」原則為上策。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下波梅雨鋒面要來了　一圖看降雨趨勢
禁空令何時退場？金管會給答案
新車才牽2周！　遭拖板車「甩尾」全毀
惡保母姊妹虐死剴剴還不知遭重判　關看守所現況曝
川普關稅中槍！台上市大廠宣布關1廠停產
北市衛生局要辦了！台大醫性侵將送醫懲會　最重可吊銷執照
高職男遭酒駕撞死！畢業證書將陪他告別　女友嚴重腦傷盼集氣
快訊／中鼎暫停交易　董座親上火線說明
台大淫醫藏桃園看診3年！知名診所拒曝辭職原因　衛生局回應了
列車事故誤點10分鐘可退票！台鐵更改旅運契約　6／23上路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市2025第九屆青年微型創業講座　助青年勇敢追夢

台中每天被詐3416萬　第一分局長召集業者...籲百業齊防詐

偏鄉學子飛向國際　公東高工兩生入選百億圓夢基金

京都資深議員獲頒台南榮譽市民證書　黃偉哲：深化雙城交流實至名歸

台東波浪屋「粽浪台東・百味傳藝」活動　邀民眾共度端午

台東《自然醒慢活祭》將於長濱登場　山海療癒之旅

桃園市環保局招募清潔隊員435名　5／16開放線上報名

京都大學生參訪永續方舟館　深度體驗台東慢經濟與永續行動力

PICC愛的導管　台東馬偕5年服務近2千患者擺脫扎針之苦

「古坑產業加值園區」啟動建設　打造雲林農工商科技新基地

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

【狗狗挑戰】分開10天主人裝路人等邊牧 牠散步路過差點認不出XD

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

桃園市2025第九屆青年微型創業講座　助青年勇敢追夢

台中每天被詐3416萬　第一分局長召集業者...籲百業齊防詐

偏鄉學子飛向國際　公東高工兩生入選百億圓夢基金

京都資深議員獲頒台南榮譽市民證書　黃偉哲：深化雙城交流實至名歸

台東波浪屋「粽浪台東・百味傳藝」活動　邀民眾共度端午

台東《自然醒慢活祭》將於長濱登場　山海療癒之旅

桃園市環保局招募清潔隊員435名　5／16開放線上報名

京都大學生參訪永續方舟館　深度體驗台東慢經濟與永續行動力

PICC愛的導管　台東馬偕5年服務近2千患者擺脫扎針之苦

「古坑產業加值園區」啟動建設　打造雲林農工商科技新基地

殺蟲劑標「友善寶貝毛孩」　貓咪誤觸「除蟲菊」吐沫抽搐安樂死

桃園市2025第九屆青年微型創業講座　助青年勇敢追夢

中信銀澄清湖購地案公司喊冤　金管會：辜仲諒適格性待三審確認

Q Burger「法式黑松露系列」開賣！厚牛堡、嫩蛋捲都有

全家打造「粉紅色門市」！全台首間「新住民就業友善便利商店」

台北101義式餐廳「大安東尼」宣布熄燈　5／20為最後營業日

台股禁空令退場時機？　金管會給4大指標　

10年砸300萬整形！月薪21萬女被問「是男是女」無奈：看不出來？

蟬聯3年！台南人「最想居住區域」曝光　在地：貴10%↑

央行發3聲明　澄清「未進一步信用管制、沒限縮十大建商貸款」

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

地方熱門新聞

快訊／三聯集團負責人徐少東失聯　警急尋

高雄女師坐學校頂樓險墜樓　嚇壞師生

桃園之光　消防局尤詩妤榮獲十大傑出救護員

情侶墾丁撿鹿角　墾管處：2區私採違法

2025漁光島生活節熱潮席捲！9天吸引12萬人登島

114全國運動會倒數　雲林縣府推LINE貼圖

南投16位模範母親表揚　最高齡90歲莊玉春

高雄半年三洩漏！欣高瓦斯今又外洩

田馥甄《田調》野地演唱會登場井仔腳周邊交管啟動

台南安定住宅火警濃煙竄出！消防急疏散4人

放下家暴怨！顧病夫孩子　勇母獲表揚

白沙屯媽15:45回宮了！萬人伸手高喊：進喔

七旬男收「法院刑事傳票」抗傳即拘險被騙200萬元

台南鐵路照顧宅涉圖利疑雲藍軍籲司法檢調動起來！

更多熱門

相關新聞

「么么」匾額沒用！詐團被抄30萬顆泰達幣

「么么」匾額沒用！詐團被抄30萬顆泰達幣

新竹地檢署近日破獲一大型詐騙洗錢集團。該集團以虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行詐騙與洗錢，並利用通訊軟體層層轉移金流，規避追查。經過四個月的偵查，成功逮捕22名嫌犯，並依詐騙、洗錢、組織犯罪等罪名提起公訴，其中9名主要嫌犯遭收押禁見。

民雄分局林乙皓錄取候用分局長班

民雄分局林乙皓錄取候用分局長班

屏東男投資險被騙20萬　警銀合力成功阻詐

屏東男投資險被騙20萬　警銀合力成功阻詐

韓國帥歐巴生病要借5萬！女粉絲衝銀行借錢

韓國帥歐巴生病要借5萬！女粉絲衝銀行借錢

七旬男收「法院刑事傳票」抗傳即拘險被騙200萬元

七旬男收「法院刑事傳票」抗傳即拘險被騙200萬元

關鍵字：

詐騙台中市警局防詐座談會

讀者迴響

熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

快訊／辜仲諒涉澄清湖購地案！北院今判7年8月

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光

即／惡保母姊妹虐死剴剴　判決結果揭曉

大地震前兆？果園上萬「馬陸」大爆發

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

即／高雄雙罷劫總部突宣布解散

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告

Uber「雨中丟包」討500小費　13歲女麥帥橋下大哭

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面