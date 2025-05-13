520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載　超Q小熊布朗一鍵下載

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

一年一度最浪漫的520告白時節即將到來，LINE貼圖小舖今（13日）又上架3款全新免費貼圖，包括「GU Taiwan×爽爽貓&小勞撫」、「貴公子生活日常」等。另外，《ETtoday新聞雲》也整理了3款未上架的隱藏版貼圖，總計22組免費貼圖，讓無論是單身人士或是情侶的你都能一次收藏！

1. GU Taiwan×爽爽貓&小勞撫：點此下載

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下載期限：2025/06/12

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▲LINE貼圖來了。（圖／翻攝自LINE，下同）

2. 貴公子生活日常：點此下載

下載期限：2025/06/12

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可用期限：180天

3. LINE旅遊 × 那隻水母：點此下載

下載期限：2025/06/12

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可用期限：90天

4. 「114年全國運動會在雲林」貼圖：點此下載

下載期限：2025/06/11

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可用期限：180天

5. LINE禮物 × 尾熊仔：點此下載

下載期限：2025/06/6

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可用期限：90天

6. 歡慶Audemars Piguet 150週年：點此下載

下載期限：2025/06/07

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可用期限：180天

7. 2025雙北世壯運吉祥物壯寶：點此下載

下載期限：2025/05/28

下載條件：無條件下載

可用期限：180天

8. LINE購物品牌名店 × 阿鬼：點此下載

下載期限：2025/05/24

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可用期限：90天

9. 雅詩蘭黛棕心好友限定貼圖：點此下載

下載期限：2025/05/28

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可用期限：180天

10. LINE購物省錢助理 × 小熊布朗：點此下載

下載期限：2025/05/15

下載條件：達成指定條件

可用期限：90天

11. LINE購物 × 比熊犬阿噗：點此下載

下載期限：2025/05/20

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可用期限：90天

12. Chickie & Robot 1：點此下載

下載期限：2025/07/14

下載條件：達成指定條件

可用期限：180天

13. LINE購物 夯話題×嘎嘎雞的實用日常語：點此下載

下載期限：2025/05/15

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可用期限：90天

14.LINE購物護照★ㄅㄅㄐ的日常情緒檔案：點此下載

下載期限：2025/05/14

下載條件：達成指定條件

可用期限：90天

15. Bubble2×「光之美少女」系列合作：點此下載

下載期限：2025/05/13

下載條件：達成指定條件

可用期限：90天

16. 聯博多元投資趣味貼圖：點此下載

下載期限：2025/05/18

下載條件：達成指定條件

可用期限：180天

17.LINE發票管家×情緒化的兔子：點此下載

下載期限：2025/06/04

下載條件：達成指定條件

可用期限：90天

18. LINE購物 × 有隻雙眼皮的豬：點此下載

下載期限：2025/05/28

下載條件：達成指定條件

可用期限：90天

19. 巴黎世家外星人限定貼圖：點此下載

下載期限：2025/05/22

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可用期限：90天

20. LINE MOBILE－上班人的職場快樂包：點此下載

下載期限：2025/05/22

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可用期限：90天

21. LINE GO × 餃貓 Family：點此下載

下載期限：2025/05/21

下載條件：達成指定條件

可用期限：90天

22. Zespri為你快充營養每一天!：點此下載

下載期限：2025/05/15

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可用期限：180天