520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載　超Q小熊布朗一鍵下載

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）
記者閔文昱／綜合報導
一年一度最浪漫的520告白時節即將到來，LINE貼圖小舖今（13日）又上架3款全新免費貼圖，包括「GU Taiwan×爽爽貓&小勞撫」、「貴公子生活日常」等。另外，《ETtoday新聞雲》也整理了3款未上架的隱藏版貼圖，總計22組免費貼圖，讓無論是單身人士或是情侶的你都能一次收藏！
1. GU Taiwan×爽爽貓&小勞撫：點此下載
下載期限：2025/06/12
下載條件：加入好友
可用期限：90天
▲LINE貼圖來了。（圖／翻攝自LINE，下同）
2. 貴公子生活日常：點此下載
下載期限：2025/06/12
下載條件：加入好友
可用期限：180天
3. LINE旅遊 × 那隻水母：點此下載
下載期限：2025/06/12
下載條件：加入好友
可用期限：90天
4. 「114年全國運動會在雲林」貼圖：點此下載
下載期限：2025/06/11
下載條件：無條件下載
可用期限：180天
5. LINE禮物 × 尾熊仔：點此下載
下載期限：2025/06/6
下載條件：加入好友
可用期限：90天
6. 歡慶Audemars Piguet 150週年：點此下載
下載期限：2025/06/07
下載條件：加入好友
可用期限：180天
7. 2025雙北世壯運吉祥物壯寶：點此下載
下載期限：2025/05/28
下載條件：無條件下載
可用期限：180天
8. LINE購物品牌名店 × 阿鬼：點此下載
下載期限：2025/05/24
下載條件：加入好友
可用期限：90天
9. 雅詩蘭黛棕心好友限定貼圖：點此下載
下載期限：2025/05/28
下載條件：加入好友
可用期限：180天
10. LINE購物省錢助理 × 小熊布朗：點此下載
下載期限：2025/05/15
下載條件：達成指定條件
可用期限：90天
11. LINE購物 × 比熊犬阿噗：點此下載
下載期限：2025/05/20
下載條件：加入好友
可用期限：90天
12. Chickie & Robot 1：點此下載
下載期限：2025/07/14
下載條件：達成指定條件
可用期限：180天
13. LINE購物 夯話題×嘎嘎雞的實用日常語：點此下載
下載期限：2025/05/15
下載條件：加入好友
可用期限：90天
14.LINE購物護照★ㄅㄅㄐ的日常情緒檔案：點此下載
下載期限：2025/05/14
下載條件：達成指定條件
可用期限：90天
15. Bubble2×「光之美少女」系列合作：點此下載
下載期限：2025/05/13
下載條件：達成指定條件
可用期限：90天
16. 聯博多元投資趣味貼圖：點此下載
下載期限：2025/05/18
下載條件：達成指定條件
可用期限：180天
17.LINE發票管家×情緒化的兔子：點此下載
下載期限：2025/06/04
下載條件：達成指定條件
可用期限：90天
18. LINE購物 × 有隻雙眼皮的豬：點此下載
下載期限：2025/05/28
下載條件：達成指定條件
可用期限：90天
19. 巴黎世家外星人限定貼圖：點此下載
下載期限：2025/05/22
下載條件：加入好友
可用期限：90天
20. LINE MOBILE－上班人的職場快樂包：點此下載
下載期限：2025/05/22
下載條件：加入好友
可用期限：90天
21. LINE GO × 餃貓 Family：點此下載
下載期限：2025/05/21
下載條件：達成指定條件
可用期限：90天
22. Zespri為你快充營養每一天!：點此下載
下載期限：2025/05/15
下載條件：加入好友
可用期限：180天
讀者迴響